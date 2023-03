Bridgestone al fianco di Komen Italia per la prevenzione del tumore del seno

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, Bridgestone conferma il proprio impegno per la salute e la sicurezza, con la “Carovana della prevenzione”.

La campagna, realizzata in collaborazione con l’associazione Susan G. Komen Italia, si tiene oggi, giovedì 9 marzo, presso il Centro Tecnico di Bridgestone a Castel Romano e ha l’obiettivo di sensibilizzare sull’importanza della prevenzione del tumore al seno: oltre 90 dipendenti del Centro Tecnico e le loro famiglie avranno l’opportunità di accedere a screening e visite specialistiche realizzate dai medici che collaborano con l’associazione.

Susan G. Komen Italia è un’organizzazione senza scopo di lucro basata sul volontariato, in prima linea nella lotta ai tumori del seno su tutto il territorio nazionale, che ha l’obiettivo di tenere alta l’attenzione sul tema, sostenere le donne che affrontano questa malattia e potenziare la ricerca, garantendo maggiori opportunità di cura.

Oltre ai dipendenti del centro tecnico, Bridgestone ha inoltre scelto di coinvolgere 30 donne in situazioni di difficoltà seguite da alcune delle associazioni di volontariato con cui collabora abitualmente nel territorio romano: BeFree Cooperative, cooperativa sociale contro tratta, violenze, discriminazioni, AISM, Associazione Italiana contro la Sclerosi Multipla, e Terra d’orto Onlus, associazione che promuove tutte le attività e le iniziative che possano migliorare la qualità di vita di persone con fragilità.

“Per Bridgestone è fondamentale dare il proprio contributo nel creare una società sempre più sostenibile e inclusiva, che assicuri accessibilità e dignità per tutti” commenta Silvia Brufani, HR Business Partner Technology, Operations e Sustainability di Bridgestone EMIA “Per questo motivo è per noi un grande orgoglio essere al fianco dell’associazione Komen Italia e sostenerli nella loro attività di sensibilizzazione sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore del seno, in accordo con il nostro Bridgestone E8 Commitment”.