Bridgestone, ARLANXEO e Solvay lanciano TECHSYN

Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate e nella mobilità sostenibile, ARLANXEO, produttore leader a livello mondiale di gomma sintetica, e Solvay, una delle aziende principali nel settore scientifico e leader mondiale in HDS Silica sia per innovazione che per produzione, annunciano oggi il lancio di TECHSYN, una nuova e innovativa piattaforma tecnologica dedicata ai pneumatici e creata attraverso la grande partnership tra le tre aziende, che garantisce resistenza e prestazioni a livello ambientale senza precedenti.

TECHSYN combina gomma sintetica tailor-made e chimicamente ottimizzata con silice, interagendo a livello molecolare per fornire prestazioni eccezionali senza compromessi.

Ogni materiale presente in TECHSYN è stato sviluppato in parallelo dalle tre aziende, con l’obiettivo di creare una piattaforma tecnologica dedicata ai pneumatici, che fornisca prestazioni senza precedenti. TECHSYN consente ai pneumatici di ottenere fino al 30% in più di efficienza in termini di usura e una resistenza al rotolamento ridotta fino al 6%, rispetto ad altri prodotti estivi Bridgestone EMIA convenzionali, senza compromettere le prestazioni. Con l’obiettivo di garantire una minore perdita di materiale dovuta all’ usura, durante lo sviluppo è stata posta maggiore attenzione sui miglioramenti delle prestazioni proprio in questo ambito.

Come risultato di questi sviluppi, TECHSYN migliora la sostenibilità del pneumatico, con una riduzione del consumo complessivo di carburante, di emissioni di CO2 e un aumento del chilometraggio del battistrada. La resistenza di TECHSYN consente di estendere la durata di vita dei pneumatici del +30% e, di conseguenza, questo porta a doverli cambiare meno frequentemente, andando a ridurre il consumo di materie prime a lungo termine.

Bridgestone prosegue con la sua trasformazione per diventare un’azienda di soluzioni sostenibili entro il 2050 – guidata dal suo Sustainability Business Framework e da una serie di obiettivi incentrati sulla sostenibilità a medio lungo termine – e il lancio di TECHSYN, una soluzione creata proprio pensando all’ambiente, segna una svolta significativa in questo percorso.

E’ il risultato di una consolidata partnership tra aziende leader quali Bridgestone, ARLANXEO e Solvay, e dimostra cosa si può ottenere attraverso una stretta collaborazione e una mentalità aperta. Trasformato in realtà in soli 24 mesi, TECHSYN è stato reso possibile grazie alla collaborazione tra le tre aziende e una profonda conoscenza combinata dei meccanismi molecolari.

TECHSYN ha la capacità unica di bilanciare le prestazioni di un pneumatico quali la resistenza al rotolamento, l’usura e l’aderenza sul bagnato e può essere ulteriormente adattata per soddisfare le diverse esigenze. Ad esempio, la resistenza all’usura può essere sfruttata per migliorare l’aderenza sul bagnato. La flessibilità offerta è resa possibile grazie agli esclusivi sviluppi avanzati della silice di Solvay, all’esperienza di ARLANXEO nello sviluppo, produzione e fornitura di nuovi polimeri per pneumatici e all’innovativa tecnologia delle mescole di Bridgestone.

TECHSYN è stato progettato per varie categorie di pneumatici e veicoli e, grazie alla flessibilità unica che consente, può essere mixata alle altre tecnologie applicate ai pneumatici Bridgestone. Ad esempio, se utilizzata insieme alla leggera tecnologia ENLITEN, è possibile ridurre ulteriormente il peso del pneumatico pur mantenendone invariate le prestazioni.

Bridgestone sta lavorando alla produzione di massa di TECHSYN, pensando a varie categorie di pneumatici e veicoli. Bridgestone, ARLANXEO e Solvay hanno sviluppato una roadmap di tecnologie in cui una stretta collaborazione sarà essenziale per muoversi lungo il modello identificato con TECHSYN e creare sinergie ancora più efficaci.