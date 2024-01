Bridgestone BATTLAX HYPERSPORT S23: pneumatico sportivo per la Yamaha MT-09

Bridgestone ha annunciato che i pneumatici BATTLAX HYPERSPORT S23 saranno forniti come primo equipaggiamento per la nuova Yamaha MT-09, una sportiva stradale. La partnership a lungo termine tra Bridgestone e Yamaha, basata sulla co-creazione e lo sviluppo congiunto dei pneumatici di primo equipaggiamento, ha consolidato Bridgestone come un partner di fiducia nel corso degli anni. Yamaha ha scelto il più recente modello della gamma sportiva, i BATTLAX HYPERSPORT S23, che saranno disponibili sul mercato a partire da gennaio 2024.

I BATTLAX HYPERSPORT S23 M-Spec sono stati appositamente progettati per adattarsi alle caratteristiche della MT-09, con misure di 120/70 ZR17 (58W) per la ruota anteriore e 180/55 ZR17 (73W) per la ruota posteriore.

Questi pneumatici sportivi di ultima generazione presentano un design innovativo del battistrada che mira a ottimizzare la rigidità nella zona di contatto, garantendo al contempo eccellenti proprietà idrorepellenti per una guida sicura su superfici bagnate. Questa progettazione contribuisce a migliorare l’aderenza e altre caratteristiche prestazionali essenziali per la guida sportiva. L’aumento dell’aderenza e della stabilità di manovra, sia in rettilineo che in curva, promettono di arricchire l’esperienza di guida sulla nuova MT-09.

Il marchio premium BATTLAX di Bridgestone è ben noto tra i motociclisti e nel mondo dello sport motoristico. Il 40º anniversario del marchio BATTLAX, celebrato nel 2023, testimonia l’impegno a lungo termine di Bridgestone nel superare i propri limiti e nel continuo miglioramento delle prestazioni dei propri prodotti. Grazie a tali sforzi, la gamma BATTLAX detiene la leadership mondiale per quanto riguarda i primi equipaggiamenti premium di pneumatici moto.