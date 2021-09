Bridgestone con il Gruppo EVBox per espandere l’infrastruttura di ricarica in Europa

Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate e nella mobilità sostenibile, ed EVBox, fornitore leader di soluzioni per la ricarica dei veicoli elettrici (EV), annunciano oggi una nuova partnership a lungo termine per espandere l’infrastruttura dedicata alla ricarica di veicoli elettrici in Europa, con l’installazione di fino a 3.500 nuove colonnine in tutta la rete europea di vendita e assistenza Bridgestone, che comprende brand leader come Speedy e First Stop. Il progetto partirà dapprima in Francia e in Italia, per poi arrivare nel Regno Unito, Germania, Polonia, Spagna e altri paesi europei.

La nuova rete di ricarica di Bridgestone comprende stazioni di ricarica normale e veloce installate in luoghi strategici e sarà accessibile a tutti gli automobilisti che guidano veicoli elettrici, sia privati che flotte. Le postazioni di ricarica veloce verranno installate su strade molto trafficate, permettendo così agli automobilisti in transito di ricaricare rapidamente la propria vettura. La partnership sarà facilitata da TSG, partner di EVBox, leader europeo nei servizi tecnici per le soluzioni di mobilità, che assumerà un ruolo primario nella progettazione, installazione e manutenzione dell’infrastruttura di ricarica EV in tutta la rete europea Bridgestone di vendita e assistenza.

Grazie alla partnership tra Bridgestone ed EVBox, gli automobilisti e le flotte di veicoli elettrici avranno accesso a una delle più grandi reti di ricarica d’Europa, composta da una rete pubblica di oltre 130.000 postazioni e da altre nuove 3.500, attraverso un’unica soluzione: una scheda dedicata o un’App, facilitata dal software di gestione della ricarica di EVBox.

L’App e la scheda permettono l’accesso in tutta Europa, offrendo agli utenti anche una piattaforma centralizzata per i pagamenti e la fatturazione, raccogliendo dati sulle abitudini di ricarica, con la possibilità di viaggiare da Madrid a Helsinki utilizzando un’unica soluzione.

Attraverso la partnership EVBox, la rete di vendita Bridgestone offrirà anche agli automobilisti l’opportunità di acquistare e installare stazioni di ricarica EV a casa, rafforzando l’impegno dell’azienda nel migliorare l’accessibilità dei veicoli elettrici come scelta di mobilità più sostenibile.

Per Bridgestone i veicoli elettrici rappresentano un’opportunità importante per ridurre le emissioni di CO2 e rendere la mobilità più sostenibile, tenendo conto che il mercato della vendita auto in Europa nel 2025 sarà composto per il 20% da veicoli elettrici.

Come parte del suo impegno per contribuire a creare il futuro sostenibile della mobilità, Bridgestone sta trasformando il suo business per sostenere l’adozione dei veicoli elettrici. Attraverso un approccio completamente integrato, Bridgestone sta investendo per sviluppare pneumatici premium e tecnologie per i veicoli elettrici, oltre a soluzioni dedicate alle flotte e alla mobilità.

A commentare l’annuncio di Bridgestone ed EVBox è stato Christophe de Valroger, VP Retail Operations di Bridgestone EMIA: “Bridgestone è impegnata a trasformare in realtà la mobilità elettrica, collaborando con i principali produttori di veicoli elettrici e sviluppando pneumatici premium e tecnologie sostenibili che soddisfino i requisiti specifici di questi veicoli. Accanto a ciò è necessario costruire una rete capillare di vendita e di assistenza davvero EV-ready. Attraverso questa partnership sosteniamo la necessaria espansione delle colonnine di ricarica in Europa e forniamo agli automobilisti di veicoli elettrici e agli operatori delle flotte la convenienza e l’efficienza che richiedono. EVBox ha guidato la creazione dell’industria della ricarica EV dal 2010; è sicuramente il partner giusto per noi”.

“Bridgestone è un’azienda che crede davvero in un futuro di mobilità sostenibile. Abbiamo visto quanto ci tengono concretamente durante gli ultimi annunci e partnership fatte, e siamo orgogliosi di lavorare al fianco di una società con ambizioni simili”, ha detto Bram Poeth, CCO di EVBox Group. “Questa collaborazione segna l’inizio di una nuova partnership a lungo termine tra leader del settore, che si evolverà e crescerà insieme alla mobilità elettrica e alle sue esigenze”.