Bridgestone con Lamborghini per gli pneumatici della Huracán Sterrato

Bridgestone è stata scelta come partner esclusivo per la fornitura di pneumatici della nuova Lamborghini Huracán Sterrato, con equipaggiamenti All-Terrain per la prima supersportiva al mondo dotata di motore V10 e trazione integrale.

Progettato specificamente per i requisiti ingegneristici unici della Lamborghini Huracán Sterrato, il nuovo pneumatico Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 offre ai conducenti le massime prestazioni su strada e fuoristrada. I polimeri, il design e le tecnologie del pneumatico sono stati sviluppati per migliorare le capacità all-terrain della Huracán Sterrato e massimizzare l’emozione e il divertimento della guida sull’asfalto e fuori strada al volante di questa Supercar.

I pneumatici Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 sono un’esclusiva sviluppata su misura per la Lamborghini Huracán Sterrato e, proprio come la Supercar, offrono diverse caratteristiche uniche. Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 è il primo pneumatico di alta gamma al mondo per Supercar dotato di tecnologia Run-Flat (RFT), che consente agli automobilisti di continuare a guidare in sicurezza anche dopo una foratura, per un massimo di 80 km alla velocità di 80 km/h con una pressione di 0 bar.

L’esclusivo Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 è stato progettato per fornire prestazioni di alto livello ovunque vada la Lamborghini Huracán Sterrato, indipendentemente dal terreno. In questo modo, l’innovativo pneumatico offre divertimento e facilità di guida in tutte le condizioni, in linea con il DNA della Lamborghini Huracán Sterrato.

Sviluppato presso il Centro Tecnico (TCE) di Castel Romano, alle porte di Roma, e prodotto presso gli stabilimenti europei dell’azienda, Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 è caratterizzato da una nuova mescola progettata per ottimizzare la tenuta su strada, una spalla specifica per offrire una maggiore aderenza su ghiaia e fango. Inoltre, il disegno del battistrada del Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 è stato ottimizzato per garantire una migliore maneggevolezza e le prestazioni ad alta velocità senza compromettere l’aderenza fuori strada.

Steven De Bock, Vice President Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA, ha commentato: “Grazie al Dueler All-Terrain AT002, Bridgestone ha creato un pneumatico su misura che si integra perfettamente con il concetto di Supercar della Lamborghini Huracán Sterrato. Abbiamo creato un pneumatico che è in grado di affrontare le alte velocità su asfalto e fuori strada, fornendo stabilità ad alta velocità, unita alla capacità di affrontare le sfide della guida off-road su fango, ghiaia e terreni accidentati”.

I nuovi pneumatici Bridgestone Dueler All-Terrain AT002 sono disponibili in due dimensioni: 235/40 ZR19 (96Y) XL RFT per le ruote anteriori e 285/40 ZR19 (107Y) XL RFT per quelle posteriori. Il ricambio invernale per la Lamborghini Huracán Sterrato sarà disponibile con Bridgestone Blizzak LM005, nelle misure 235/40 R19 96Y XL e 285/40 R19 107Y XL.

La partnership di Bridgestone con Lamborghini rientra nella visione dell’azienda di creare valore per i propri clienti e la società, mirando a diventare un’azienda di soluzioni sostenibili. Al centro di questa visione c’è il Bridgestone E8 Commitment, un impegno aziendale diffuso su scala globale che definisce chiaramente il valore che l’azienda si impegna a fornire alla comunità e alle generazioni future.