Bridgestone Duravis All Season EVO: efficienza e sostenibilità per i veicoli commerciali

Bridgestone lancia il nuovo Duravis All Season EVO, un pneumatico premium progettato per garantire efficienza, sicurezza e sostenibilità ai veicoli commerciali leggeri. Questo nuovo modello, pensato per soddisfare le esigenze di autisti e flotte impegnati nelle consegne regionali e urbane, offre performance ottimali in tutte le stagioni, riducendo al contempo i tempi di inattività e i costi operativi.

Innovazione e sostenibilità sono al centro di questo prodotto, che sostituisce il precedente Duravis All Season, migliorandone significativamente le prestazioni. Il Duravis All Season EVO è il risultato di un lungo percorso di ricerca e sviluppo che ha portato alla creazione di una gamma completa per veicoli commerciali leggeri, comprendente anche il Duravis Van ENLITEN e il Duravis Van Winter ENLITEN. Grazie all’integrazione della tecnologia ENLITEN, il Duravis All Season EVO è compatibile con i veicoli elettrici, rappresentando così un’opzione all’avanguardia per il mercato dei trasporti.

Durabilità ed efficienza sono le parole chiave di questo pneumatico. Con un chilometraggio superiore del 15% e una riduzione della resistenza al rotolamento del 15% rispetto al modello precedente, Duravis All Season EVO punta a migliorare significativamente la gestione dei costi complessivi (TCO – Total Cost of Ownership). Inoltre, il pneumatico raggiunge la massima classificazione UE in termini di aderenza sul bagnato, classe A, offrendo performance eccellenti anche in condizioni atmosferiche difficili. Il pneumatico è dotato di marcature Three Peak Mountain Snowflake (3PMSF) e M+S, risultando quindi adatto anche per utilizzi invernali.

Tecnologia ENLITEN e innovazioni tecniche. L’ENLITEN è un pacchetto di tecnologie avanzate che permette una maggiore efficienza e durata del pneumatico. Il Duravis All Season EVO sfrutta un polimero speciale resistente all’abrasione e una distribuzione ottimizzata della pressione sul battistrada, insieme a una struttura più rigida. Questo design aumenta la resa chilometrica e contribuisce a una guida più sicura e stabile. Inoltre, grazie a un innovativo tipo di filler e a un disegno migliorato della spalla del battistrada, il nuovo pneumatico ottimizza lo scorrimento dell’acqua e riduce il rischio di aquaplaning. La disposizione a V del battistrada, inoltre, potenzia le prestazioni su neve, offrendo così un’ulteriore garanzia di affidabilità in inverno.

L’efficienza energetica è stata ulteriormente migliorata grazie all’utilizzo di un polimero che riduce la dispersione di energia, accompagnato da un bordo “salva cerchio” per proteggere il pneumatico dagli impatti, come quelli con i marciapiedi. Duravis All Season EVO rappresenta quindi una soluzione completa e sostenibile per le esigenze del trasporto leggero.

Produzione e disponibilità. Sviluppato presso il centro R&D di Bridgestone a Castel Romano, vicino a Roma, il nuovo Duravis All Season EVO sarà disponibile sul mercato a partire da gennaio 2025 in 24 misure, dai 15 ai 17 pollici, incluse sei misure 10PR ad alto carico, per rispondere a tutte le esigenze del settore del trasporto leggero.