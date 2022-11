Bridgestone Duravis Van: per la massima efficenza del business

Bridgestone, leader mondiale nel settore dei pneumatici e delle soluzioni per la mobilità sostenibile, ha annunciato il lancio del pneumatico Bridgestone Duravis Van. Il nuovo pneumatico estivo premium per veicoli commerciali leggeri (LCV) è in grado di offrire la massima efficienza anche nell’uso quotidiano. Sviluppato per rispondere al crescente trend delle consegne a domicilio, Bridgestone Duravis Van riduce al minimo i tempi di inattività causati dal fermo del veicolo contribuendo a ridurre il costo totale di gestione, diventando così il prodotto ideale per i professionisti che desiderano ottimizzare la resa dei pneumatici, dando priorità alla sicurezza e all’affidabilità.

Bridgestone Duravis Van è stato sviluppato per soddisfare le richieste dei clienti e aumentare l’efficienza dell’azienda. Secondo i test condotti dall’ente indipendente TÜV SÜD, il nuovo pneumatico offre la miglior resa chilometrica della categoria garantendo una maggior durata, oltre che le migliori prestazioni per frenata su asciutto e sul bagnato. Il prodotto ha inoltre ottenuto la più alta classificazione UE per l’aderenza sul bagnato, garantendo la sicurezza su strada anche in condizioni metereologiche difficili.

Rispetto al suo predecessore Duravis R660, Bridgestone Duravis Van offre una resistenza al rotolamento ridotta del 21%3 e un’etichettatura UE in classe “B”, per un maggiore risparmio di carburante o una maggiore autonomia della batteria.

Nuove prestazioni grazie a tecnologie all’avanguardia

Il nuovo Bridgestone Duravis Van è il risultato dell’impiego di molte tecnologie all’avanguardia, tra cui l’innovativa e sostenibile tecnologia ENLITEN. Per questo fornisce le migliori prestazioni della categoria, offrendo allo stesso tempo vantaggi in termini di sostenibilità grazie a una miglior resa chilomentrica e alla maggiore efficienza energetica.

Bridgestone Duravis Van presenta diverse innovazioni, tra cui un nuovo disegno del battistrada, ottimizzazione della cavità, un nuovo disegno delle lamelle e una nuova distribuzione dei rapporto tra tasselli e incavi, oltre a beneficiare di una nuova tecnologia di adesione che ne potenzia e amplifica le prestazioni. L’innovativa miscelazione della mescola influisce a livello sub molecolare migliorando anche il controllo della reazione chimica, bilanciando il meccanismo di rinforzo e la resistenza al rotolamento.

Il nuovo Bridgestone Duravis Van si adatta perfettamente a qualsiasi tipologia di veicolo, da quello con motore tradizionale (ICE) all’ibrido, all’elettrico (EV), contribuendo a ottimizzarne le prestazioni. Per i conducenti di veicoli elettrici, la maggiore resistenza all’usura contrasta l’aumento di peso e di coppia tipica di questi veicoli, mentre la sua bassa resistenza al rotolamento consente di agire sulla durata della batteria. Rispetto al suo predecessore R660, Duravis Van offre anche una riduzione della rumorosità a beneficio del comfort e del silenzio garantito dai veicoli elettrici, con una riduzione di 2dB3 della rumorosità interna, che gli è valsa l’etichettatura UE di classe “A”, la più alta della categoria.

Sempre alla ricerca di soluzioni sostenibili

Steven De Bock, Vice President Consumer Replacement and OE Bridgestone EMIA, ha dichiarato: “Le flotte oggi devono affrontare diverse sfide importanti. Devono ridurre i costi aziendali, ottimizzare le operazioni, ridurre le emissioni di CO 2 e superare le sfide logistiche della consegna a domicilio. Il nuovo pneumatico Bridgestone Duravis Van è la risposta a tutte queste esigenze: offre una serie di vantaggi sia ai veicoli elettrici che a quelli a combustione, garantendo sostenibilità, riduzione del costo totale di gestione e coniugando perfettamente il trasporto di carichi pesanti con le consegne dell’ultimo miglio. É il pneumatico che garantisce alle aziende la crescita del business”.

In quanto azienda di soluzioni sostenibili, Bridgestone evolve costantemente il proprio processo di ricerca e sviluppo e migliorarne l’efficienza. Bridgestone Duravis Van è stato sviluppato utilizzando l’innovativa tecnologia Bridgestone di sviluppo virtuale dei pneumatici, che consente di creare e testare una versione digitale del prodotto in fase di sviluppo, monitorandone le prestazioni in diverse condizioni prima di passare alla realizzazione del prototipo. Nella fase di sviluppo, questo approccio sostenibile ha portato a un risparmio del 38% di materie prime e di emissioni di CO 2 , come i 20.000 chilometri e le 4,2 tonnellate di CO 2 che deriverebbero dai test outdoor4.

Queste innovazioni fanno parte della vision di Bridgestone, azienda di soluzioni sostenibili con l’obbiettivo di creare valore per i propri clienti e per la società. Il cuore di questo è Bridgestone E8 Commitment, che definisce chiaramente l’impegno globale dell’azienda verso i clienti, società e generazioni future in otto aree di interesse. In particolare, Bridgestone Duravis Van rappresenta Energy, Efficiency, Ecology, Ease ed Economy.

Sviluppato nel Centro Europeo di Ricerca & Sviluppo, Bridgestone Duravis Van sarà disponibile in 26 misure a partire da gennaio 2023.