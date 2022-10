Bridgestone e LILT a fianco delle donne nella prevenzione del tumore al seno

Bridgestone, per il decimo anno consecutivo, sostiene LILT – Lega Italiana per Lotta contro i Tumori e la Campagna Nastro Rosa, ponendosi ancora una volta l’obiettivo di sensibilizzare un numero sempre più ampio di persone sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del tumore al seno.

Oltre a contribuire agli obiettivi di LILT e supportarla nelle sue attività, Bridgestone ha deciso di estendere l’attività di prevenzione anche a tutti i suoi dipendenti della sede commerciali di Milano, che avranno l’opportunità di usufruire di visite senologiche e dermatologiche gratuite presso le strutture dell’associazione. “Siamo orgogliosi di dare il nostro supporto a Lega Italiana per la lotta contro i Tumori nella diffusione di un messaggio molto importante: la consapevolezza e la prevenzione sono armi fondamentali nel combattere il tumore al seno”, commenta José Enrique Gonzalez, Vice President e Regional Managing Director di Birdgestone EMIA, South Region. “La nostra collaborazione con LILT rappresenta appieno i valori e la mission della nostra azienda e conferma il nostro impegno per la realizzazione di una società più sostenibile, a partire dalla salute e dal benessere delle persone, come indicato nel Bridgestone E8 Commitment ”

Bridgestone E8 Commitment è fondato su 8 valori di base – Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease ed Empowerment – che sono il motore per le strategie, i processi decisionali e l’impegno sostenibile di Bridgestone in ogni ambito di attività dell’azienda.

La partnership di lunga durata con LILT fa riferimento ai valori Emotion ed Empowerment, perché la sostenibilità riguarda tanto il pianeta quanto le persone: a partire dai dipendenti Bridgestone, dalla loro sicurezza e dal loro benessere, ma anche nel rispetto dei diritti umani, della diversità e dell’inclusione. E questo riguarda tutti gli innumerevoli contributi che Bridgestone può dare per creare una società più sicura, dove sia garantito sempre il benessere della comunità.

La Campagna Nastro Rosa ha come obiettivo quello di sensibilizzare le donne sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce dei tumori della mammella. Per tutto il mese di ottobre la Sede Centrale e le Associazioni Provinciali LILT offrono visite senologiche gratuite nei loro ambulatori, organizzano conferenze e dibattiti, distribuiscono materiale informativo e illustrativo e mettono in atto molteplici iniziative volte a responsabilizzare sempre più le donne su questa problematica.