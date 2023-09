Bridgestone e LILT insieme per la prevenzione del tumore al seno

Bridgestone e LILT, la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, rinnovano il loro lungo impegno nella campagna Nastro Rosa anche per questo anno. Questa iniziativa mira a diffondere consapevolezza sull’importanza della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro al seno tra il pubblico.

L’azienda, un gigante globale nella produzione di pneumatici e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, continua la sua collaborazione preziosa con la LILT. Nel mese di ottobre, noto come il mese rosa, la campagna consentirà di prenotare visite senologiche gratuite presso tutti gli ambulatori aderenti in tutto il paese.

Anche i dipendenti di Bridgestone avranno l’opportunità di partecipare alle attività preventive presso le strutture coinvolte, beneficiando di visite senologiche e dermatologiche. Per ulteriori dettagli sulla campagna Nastro Rosa, è possibile consultare il sito ufficiale della LILT.

José Enrique Gonzalez, Vice President e Regional Managing Director di Bridgestone EMIA, South Region, afferma: “Siamo entusiasti di annunciare che anche quest’anno saremo al fianco della LILT per sostenere la campagna Nastro Rosa. Questa è un’opportunità straordinaria per sensibilizzare tutti sull’importanza della prevenzione del tumore al seno. Questa collaborazione riflette ancora una volta l’impegno di Bridgestone per la creazione di una società più inclusiva e sicura, dove la salute e il benessere di tutti sono garantiti, come indicato nel nostro E8 Commitment”.