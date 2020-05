Bridgestone è partner di Milestone per RIDE 4

Bridgestone annuncia la partnership con lo sviluppatore italiano di videogiochi Milestone per il lancio di RIDE 4, l’ultimo capitolo della popolare serie RIDE.

RIDE 4 punta ad essere l’esperienza di gioco definitiva per gli appassionati delle due ruote e sarà disponibile in tutto il mondo a partire dal prossimo 8 ottobre, su PlayStation 4, XBOX One e PC.

Grazie a questa partnership il Brand produttore numero uno al mondo di pneumatici e prodotti in gomma, punta a consolidare la propria posizione di leader di mercato nei pneumatici per moto, mettendo in mostra i proprio prodotti e la propria esperienza nel mondo racing in modo innovativo e coinvolgente, sia per gli appassionati di moto sia per i videogiocatori di tutto il mondo.

In RIDE 4, i motociclisti di ogni angolo del globo avranno la possibilità di sperimentare la guida fluida e veloce garantita dai pneumatici Bridgestone su ben 34 circuiti virtuali riprodotti fedelmente. Il gioco include inoltre una vasta gamma di pneumatici per moto Bridgestone, che possono essere montati su oltre 250 modelli di 22 produttori diversi.

Il Marchio Bridgestone sarà visibile su tute e abbigliamento dei motociclisti virtuali e sui cartelloni pubblicitari posti lungo i circuiti. Saranno inoltre presenti modalità di gioco dedicate.

Endurance World, una nuovissima modalità di gioco dedicata per gare a distanza, sarà una delle grandi novità presenti in RIDE 4. In questa modalità, i motociclisti potranno testare le loro capacità di guida e concentrazione, e sfruttare appieno le eccezionali prestazioni dei pneumatici Bridgestone sulle lunghe distanze.

Proprio come nella vita reale, l’usura delle gomme è infatti uno dei fattori più importanti da considerare all’interno del gioco per essere un pilota di successo. Le prestazioni saranno influenzate in modo realistico dallo stile di guida e dalle condizioni meteorologiche, e i giocatori devono prendere decisioni strategiche in gara per agire su questi fattori.