Bridgestone: ecco i “Potenza Sport” su misura per la Ferrari Roma

Bridgestone è stata scelta da Ferrari come fornitore di pneumatici per l’ultima auto GT della casa italiana, la Ferrari Roma. Con 620 CV e la guida a trazione posteriore, Ferrari aveva bisogno di un pneumatico adatto a garantire le altissime prestazioni dell’auto sia sull’asciutto che sul bagnato. La collaborazione con Bridgestone ha dato alla luce l’innovativo Bridgestone Potenza Sport, in grado di soddisfare le esigenze uniche della Ferrari Roma.

Bridgestone Potenza Sport, che offre le migliori prestazioni della categoria sull’asciutto e un’eccezionale aderenza sul bagnato, è stato sviluppato da Bridgestone su misura per Ferrari Roma, con l’obbiettivo di ottimizzare l’aderenza laterale e longitudinale e le prestazioni sul bagnato e sull’aquaplaning.

Per raggiungere questi obiettivi ambiziosi, Bridgestone ha sviluppato una mescola ad hoc e studiato una geometria del battistrada del pneumatico posteriore in grado di mantenere le eccezionali prestazioni sul bagnato del Potenza Sport, garantendo anche quelle sull’asciutto.

Lo sviluppo dedicato ha portato alla luce un prodotto in grado di rispettare e garantire le prestazioni richieste. Bridgestone Potenza Sport è ora disponibile come omologazione in primo equipaggiamento sulla Ferrari Roma nelle misure 245/35 ZR20 91Y e 285/35 ZR20 (100Y). È stato sviluppato e prodotto presso il Centro di Tecnologia e Innovazione EMIA di Bridgestone a Roma (TCE), dedicato alla produzione di pneumatici altamente tecnologici e performanti, consentendo un collegamento diretto tra il team di sviluppo e la produzione.

Normalmente, Il TCE sviluppa i prototipi di Bridgestone EMIA, ma per il progetto Ferrari Roma ha visto per la prima volta la produzione di pneumatici omologati per il primo equipaggiamento già pronti per essere montati sulla vettura e utilizzati in strada.