Bridgestone EMIA: innovazione sostenibile con l’Original Equipment Business del 2020

La divisione Original Equipment (OE) di Bridgestone EMIA ha ottenuto nuovi successi nel 2020, grazie alla posizione dell’azienda come leader nelle soluzioni sostenibili.

In qualità di partner di fiducia delle principali case automobilistiche a livello mondiale, Bridgestone ha costantemente ampliato, negli ultimi anni, la propria presenza nel settore dei primi equipaggiamenti grazie ai suoi punti di forza, quali innovazione, agilità ed expertise nel settore. Con l’obiettivo di fare sempre grandi passi verso il futuro, il comparto OE di Bridgestone EMIA ha permesso di fornire oltre 80 nuovi primi equipaggiamenti a 13 case automobilistiche, tra cui Mercedes, BMW e Audi, su più di 30 diversi modelli di veicoli nel 2020.

Un mercato in evoluzione

Scelto dalle principali case automobilistiche per i suoi pneumatici premium, progettati su misura, e appositamente sviluppati per permettere di sfruttare fino in fondo le prestazioni del veicolo, Bridgestone EMIA è stata la scelta numero uno di BMW, Audi, SEAT e Toyota, continuando a essere anche il principale fornitore per Volkswagen, Skoda e Mercedes. Oltre il 60% dei nuovi lanci OE di Bridgestone EMIA nel 2020 rientrava nel segmento HRD + (18 pollici e oltre), riflettendo la crescente domanda dei consumatori per pneumatici di dimensioni maggiori.

Un approccio sempre più green nello sviluppo di pneumatici

Oltre a dare forma al futuro sostenibile della mobilità con la produzione di prodotti ad hoc, Bridgestone vuole essere presente con un impegno ancor più concreto, attraverso l’investimento in pratiche più ecologiche nello sviluppo di tali prodotti, come ha dimostrato nel 2020. Il Virtual Tyre Modelling rappresenta il futuro dello sviluppo di pneumatici ed è una tecnologia che Bridgestone già utilizza. La tecnologia consente di creare un gemello digitale del pneumatico nella sua fase di sviluppo, e questo permette di ridurre il volume del pneumatico come prototipo fisico – e successivamente di materie prime – e riduce anche i tempi di sviluppo del prodotto fino al 50%. Grazie al continuo progresso e all’applicazione della tecnologia nel 2020, è stato utilizzato il 20% in meno di pneumatici sperimentali nella fase di sviluppo in EMIA dal 2019. Inoltre, grazie ancora all’uso del Virtual Tyre Modelling e all’aumento dei test indoor, Bridgestone EMIA ha ridotto del 25% la distanza dei test della sua flotta per l’OE dal 2019 al 2020.

Partner di lunga data e nuove collaborazioni

Il 2020 è stato anche l’anno che ha visto, per la prima volta, lavorare Bridgestone insieme a Lamborghini, come fornitore esclusivo di pneumatici per la sua supercar Huracán STO. Nonostante la pandemia COVID-19, Bridgestone ha fornito pneumatici Potenza Sport sviluppati su misura che hanno massimizzato le incredibili prestazioni su strada della supercar.

Bridgestone ha anche sviluppato pneumatici Potenza Sport su misura per la MC20 di Maserati. In qualità di partner esclusivo, i pneumatici Potenza Sport, progettati su misura, hanno migliorato la maneggevolezza, il controllo e la dinamica di guida dell’MC20, massimizzandone le prestazioni complessive.

Oltre a lavorare con brand storici, Bridgestone ha anche collaborato con l’attesissima new entry nel settore automobilistico: INEOS Automotive. L’innovativa trazione integrale permanente del produttore, il Grenadier, arriverà sul mercato con pneumatici Bridgestone Dueler A/T 001 come equipaggiamento standard quando verrà lanciato all’inizio del 2022.