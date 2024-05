Bridgestone: i Potenza Sport per la Maserati Grecale Folgore

Bridgestone, leader mondiale nei pneumatici premium e nelle soluzioni per la mobilità sostenibile, è stata nuovamente selezionata da Maserati per sviluppare pneumatici da 20” personalizzati per il suo primo SUV completamente elettrico, il Maserati Grecale Folgore.

In seguito alle recenti collaborazioni per la supercar Maserati MC20 e la Maserati Grecale, Maserati ha scelto ancora una volta Bridgestone, suo storico partner, per creare un pneumatico che potesse ottimizzare le prestazioni su strada del suo primo SUV elettrico. Bridgestone ha risposto con una versione su misura del suo pneumatico ultra-high performance, il Potenza Sport ENLITEN.

Il pneumatico Bridgestone su misura risponde alle esigenze specifiche della Maserati Grecale Folgore e ne migliora le prestazioni grazie all’utilizzo della tecnologia ENLITEN, l’approccio innovativo di Bridgestone verso lo sviluppo dei pneumatici. Questa combinazione di più tecnologie all’avanguardia offre la massima sicurezza e prestazioni eccezionali ai conducenti della Maserati Grecale Folgore, migliorando al contempo le caratteristiche di sostenibilità del pneumatico.

Oltre a una partnership di successo e di lunga durata, Bridgestone e Maserati condividono un forte impegno per l’elettrificazione della mobilità. Il pneumatico Bridgestone sviluppato in modo specifico per la nuova Maserati Grecale Folgore, raggiunge un etichettatura europea di livello A per la resistenza al rotolamento.

Attraverso un approccio completamente integrato, Bridgestone investe per rendere la mobilità elettrica più efficiente e accessibile agli automobilisti e alle flotte. L’azienda è all’avanguardia nel campo dei pneumatici premium e delle tecnologie per i veicoli elettrici, oltre che nelle soluzioni dedicate alle flotte e alla mobilità, collaborando con i principali produttori di veicoli elettrici e sviluppando una rete di vendita al dettaglio e di assistenza completamente EV Ready. Da parte sua, Maserati è il primo marchio di lusso italiano a lanciare veicoli 100% elettrici, con l’impegno di produrre versioni elettriche di tutti i suoi modelli entro il 2025 e spostare la sua produzione su veicoli completamente elettrici entro il 2028.

I pneumatici Potenza Sport ENLITEN per Maserati Grecale Folgore sono stati completamente progettati e prodotti in Italia, presso il Centro Tecnico Bridgestone di Roma. Le tecnologie proprietarie di Bridgestone per lo sviluppo di pneumatici virtuali sono state combinate con il simulatore di guida di Maserati per garantire che il pneumatico fosse interamente creato e testato in un ambiente digitale, riducendo i tempi di sviluppo e la realizzazione di prototipi fisici, diminuendo così il consumo delle materie prime e delle emissioni di carbonio.