Bridgestone insieme a Lamborghini per lo sviluppo dei pneumatici Potenza Race

Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate per la mobilità sostenibile, è stata scelta come fornitore esclusivo di pneumatici per la nuova Lamborghini Huracán STO, la supercar di lusso italiana omologata per la strada.

Oltre ai pneumatici Bridgestone Potenza Sport, la Lamborghini Huracán STO ora può anche essere equipaggiata con i pneumatici semi-slick Bridgestone Potenza Race, che offrono un’ottima aderenza su asciutto per eccellenti tempi sul giro, affidabilità in curva, frenata e maneggevolezza, in pista ma anche su strada.

Prestazioni eccellenti

I pneumatici Bridgestone Potenza Race sono stati progettati per esaltare le incredibili performance della Lamborghini Huracán STO. Basandosi sulla grande esperienza di Bridgestone maturata in Formula Uno, il pneumatico semi-slick Potenza Race è stato realizzato appositamente per la Lamborghini Huracán STO. A conferma di questo, sul pneumatico sono presenti i colori della bandiera italiana – un riferimento al fatto che sia il pneumatico, sia l’automobile sono stati sviluppati proprio nel nostro paese – , oltre ai loghi distintivi di Lamborghini.

Bridgestone Potenza Race garantisce un’eccellente aderenza su fondo asciutto, grazie alla mescola ottimizzata, al disegno innovativo del battistrada e al profilo sportivo, che ne aumenta anche la maneggevolezza.

Da segnalare anche le prestazioni di lunga durata in pista e un’eccezionale performance per quanto riguarda i tempi su giro, risultato di una maggiore area di contatto e di conseguenza di una pressione meglio distribuita, per una frenata e un grip migliorati in curva. Grazie al design della carcassa studiato per garantire eccellenti performance sulle strade di tutti i giorni, il pneumatico è adatto sia alla pista, sia alla strada.

Lo sviluppo di Potenza Race si è basato sulle innovative tecnologie di modellazione e simulazione virtuale dei pneumatici sviluppate da Bridgestone, che consentono di crearlo e testarlo interamente in formato digitale. Questo progetto ha permesso a Bridgestone e Lamborghini di trovare l’abbinamento perfetto per massimizzare l’area di contatto del pneumatico, la pressione in curva, la frenata e la trazione.

L’utilizzo di questa tecnologia ha permesso di ridurre i tempi di sviluppo, avendo così la possibilità di testare più modelli dello stesso prodotto, sottoponendolo rapidamente ai test di guida, e riducendo così i tempi di realizzazione.

Questa tecnologia consente di prevedere in modo molto accurato le prestazioni in fase di sviluppo, senza doverlo provare in pista, ma gestendo tutto in un ambiente digitale.

Tutto ciò non solo porta benefici all’ambiente e permette di risparmiare risorse e test fisici, ma riduce anche le emissioni di gas di scarico, velocizza il processo di sviluppo, la realizzazione e la presentazione del prodotto sul mercato.

Fornitore esclusivo di pneumatici

Sviluppati in Italia e prodotti negli stabilimenti Europei di Bridgestone, i pneumatici Potenza Race sono ora disponibili come equipaggiamento opzionale per la Lamborghini Huracán STO. In alternativa, la Lamborghini Huracán STO è disponibile anche con i Potenza Sport, che massimizzano le incredibili prestazioni della supercar su strada.

“È fantastico collaborare ancora una volta con Lamborghini, soprattutto come fornitore unico di pneumatici per l’incredibile Huracán STO. Abbiamo già lanciato con orgoglio i nostri pneumatici Potenza Sport, e ora siamo entusiasti di fornire Potenza Race per gli amanti della pista e delle alte prestazioni. Entrambi i modelli massimizzano le capacità del veicolo in modi diversi; sono orgoglioso di parlare a nome di un team che è in grado di fornire questo livello di attenzione e professionalità per i clienti Lamborghini” commenta Steven De Bock, VP Consumer Replacement and OE di Bridgestone EMIA.

“Siamo lieti di aver scelto nuovamente Bridgestone per sviluppare due pneumatici specifici per la Huracán STO: prima Potenza Sport e ora Potenza Race,” dichiara Maurizio Reggiani, Chief Technical Officer di Automobili Lamborghini. “Questi due prodotti Bridgestone si sposano perfettamente con le grandi capacità dinamiche della Huracán STO, fornendo agli automobilisti un pneumatico che soddisfa le loro esigenze sia su strada che su pista”.