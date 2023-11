Bridgestone introduce le tecnologie ENLITEN nella nuova gamma di pneumatici Ecopia

Bridgestone, il principale attore globale nel campo dei pneumatici e delle soluzioni per la mobilità sostenibile, presenta oggi la più recente evoluzione della sua linea Ecopia, dedicata ai pneumatici ideali per le lunghe distanze. Progettata per soddisfare le esigenze delle flotte desiderose di ottimizzare l’efficienza del consumo e incrementare il valore complessivo del possesso, la nuova serie Bridgestone Ecopia ENLITEN si avvale dell’approccio innovativo di Bridgestone allo sviluppo dei pneumatici denominato ENLITEN. Questo approccio mira a minimizzare l’usura e garantire una resistenza al rotolamento ridotta durante tutto l’anno.

La preparazione delle flotte per operare in un ambiente in continua evoluzione è essenziale. Considerando che oltre la metà dei trasporti in Europa avviene su strada e che il 40% coinvolge viaggi transfrontalieri, la richiesta di trasporti a lunga percorrenza è in costante aumento. Il settore si adatta alle sfide del contesto macroeconomico, orientandosi verso l’efficienza dei costi, le normative più stringenti sulle emissioni e l’integrazione di soluzioni innovative connesse.

In risposta a queste mutate esigenze delle flotte, Bridgestone ha introdotto Ecopia ENLITEN, una gamma innovativa di pneumatici progettati per le lunghe percorrenze, offrendo il massimo in termini di efficienza nei consumi. Questa è la prima volta in cui ENLITEN viene impiegato in un pneumatico per autocarro Bridgestone. ENLITEN rappresenta una fusione di tecnologie all’avanguardia, garantendo sicurezza massima, prestazioni eccezionali, caratteristiche di sostenibilità avanzate e costi di gestione ridotti, assicurando pneumatici pronti per affrontare le sfide della mobilità del futuro.

Il pacchetto ENLITEN di Ecopia incorpora tecnologie e innovazioni di Bridgestone, tra cui un nuovo disegno del battistrada che riduce il consumo energetico e ottimizza i consumi di carburante. La tecnologia Spiral Belt del nuovo Ecopia Steer ENLITEN migliora la maneggevolezza in curva e ottimizza l’usura grazie a un’efficace area di contatto con la strada.

Di conseguenza, la gamma Bridgestone Ecopia ENLITEN offre prestazioni in grado di ridurre i costi e le emissioni di CO2. I pneumatici presentano un’etichettatura europea di classe A per la resistenza al rotolamento, con una diminuzione del 12% sulla ruota motrice e dell’8% sulla ruota anteriore rispetto alla generazione precedente. L’usura di Ecopia ENLITEN è significativamente migliorata, con un aumento del 40% del chilometraggio sulla ruota anteriore e fino al 6% sulla ruota motrice, senza compromettere l’usura uniforme.

Con un’etichettatura europea di classe B per l’aderenza su superfici bagnate e il marchio invernale 3PMSF, la gamma Ecopia ENLITEN è adatta al trasporto a lunga distanza in tutte le stagioni. Il pneumatico è stato progettato con una struttura robusta per una maggiore ricostruibilità. Progettata con uno sguardo al futuro digitale della mobilità, la nuova gamma Ecopia è già dotata di RFID ed è pronta per l’installazione di sensori montati sul pneumatico.

I nuovi pneumatici Bridgestone Ecopia Steer ENLITEN ed Ecopia Drive ENLITEN saranno disponibili a partire da gennaio 2024 nella misura 315/70 R22.5, con l’aggiunta di altre quattro misure nel corso del 2024 e un’ulteriore misura nel 2025. Ecopia Trailer ENLITEN sarà disponibile alla fine del 2024 per completare la gamma.