Bridgestone lancia All-Terrain A/T002: il massimo controllo su ogni terreno

Bridgestone, il leader mondiale nel settore dei pneumatici e delle soluzioni per la mobilità sostenibile, ha presentato oggi il nuovo Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002. Si tratta di un pneumatico di qualità superiore progettato per offrire ai conducenti di veicoli 4×4 il pieno controllo su qualsiasi tipo di terreno.

Il Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002 è stato sviluppato tenendo conto delle sfide che il fuoristrada può presentare, garantendo al contempo il massimo controllo del veicolo anche durante gli spostamenti su strada. Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di questo pneumatico innovativo.

Il battistrada presenta un design aggressivo che consente una risposta pronta su qualsiasi tipo di terreno. La forma innovativa dei tasselli centrali esagonali e l’architettura del disegno del battistrada assicurano un grande equilibrio nella trazione e nella frenata su diverse superfici. Questo si traduce in migliori prestazioni su fango e neve, mantenendo al contempo il pneumatico pulito quando si ritorna sull’asfalto.

L’aderenza su asciutto e bagnato è eccellente, garantendo il pieno controllo sia in rettilineo che in curva. Grazie alla mescola ad alto contenuto di silica, il Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002 offre un’aderenza superiore sulle superfici bagnate. Inoltre, il pneumatico è certificato con le marcature 3PMSF e M+S, rendendolo conforme alla normativa sui pneumatici invernali.

La resa chilometrica è migliorata del 40% rispetto al suo predecessore, grazie all’ampia impronta, all’ottimizzazione dell’area di contatto e all’aumento della profondità degli incavi.

Questo pneumatico premium è in grado di soddisfare le esigenze dei conducenti di veicoli 4×4 in termini di sicurezza, prestazioni su tutti i terreni ed emozione alla guida. Emilio Tiberio, Chief Technical Officer e Chief Operating Officer di Bridgestone EMIA, ha dichiarato: “Secondo le nostre ricerche di mercato, i conducenti di veicoli 4×4 cercano la libertà e l’avventura, ma anche la sicurezza e la garanzia di essere pronti ad affrontare ogni strada, indipendentemente dalle condizioni atmosferiche o dal terreno. Con il nuovo Bridgestone Dueler All-Terrain A/T002, offriamo a tutti i conducenti di veicoli 4×4, sia che cerchino l’avventura o che utilizzino il loro veicolo per il lavoro quotidiano, la sicurezza e il controllo di cui hanno bisogno per sfruttare al massimo il potenziale della loro auto, su strada e fuori strada”.