Bridgestone lancia “Fleetcare Go Plan”

Bridgestone, leader mondiale nel settore dei pneumatici e nelle soluzioni per la mobilità sostenibile, lancia Fleetcare Go Plan, una nuova soluzione premium per la manutenzione dei pneumatici e dei veicoli pensate per le flotte di piccole e medie dimensioni che gestiscono autocarri e autobus, autovetture e furgoni.

Fleetcare Go Plan è una soluzione integrata che combina pneumatici premium Bridgestone, manutenzione efficiente del veicolo e interfaccia intelligente potenziata dalla telematica Webfleet. La connettività Webfleet consente inoltre, ai gestori di flotte, di accedere facilmente alle funzionalità telematiche premium opzionali. Utilizzando pneumatici premium Bridgestone, gli utenti di Fleetcare Go Plan hanno a disposizione anche i servizi di manutenzione professionale ed efficiente del network Bridgestone Partner, che garantiscono le prestazioni ottimali dei pneumatici e la sicurezza dei conducenti.

Sulla scia del successo del lancio di Fleetcare, servizio rivolto alle flotte più grandi, questa nuova soluzione digitale end-to-end aiuterà i gestori delle flotte di piccole e medie dimensioni a massimizzare la loro efficienza grazie al risparmio di tempo e alla riduzione del costo totale di gestione, aumentando la soddisfazione dei clienti, garantendo la conformità alle normative, migliorando la sostenibilità e massimizzando la sicurezza e la protezione. A differenza Fleetcare che è personalizzabile, Fleetcare Go Plan è una soluzione standard e ready-to-go.

Ogni abbonato a Fleetcare Go Plan avrà accesso a un portale personalizzato e dedicato, che gli consentirà di ottenere informazioni sullo stato della flotta, sui servizi forniti, sulle fatture ricevute e sull’avanzamento del contratto. Questo portale offre manutenzione più intelligente e predittiva, visibilità e maggiori insight, che permettono ai gestori di flotte di essere multitasking mantenendo il controllo e ottimizzando il proprio lavoro.

Questa nuova soluzione permette di tenere sotto controllo i costi grazie a un servizio di abbonamento con prezzi basati sull’utilizzo e pagamenti mensili. Grazie all’inserimento semplice, alla fatturazione centralizzata e al processo digitale end-to-end, consente un prezioso risparmio di tempo.

Qualunque sia il tipo di veicolo, Fleetcare Go Plan combina la manutenzione professionale e l’utilizzo dei pneumatici premium Bridgestone, per garantire ai conducenti massimo comfort e sicurezza. I clienti hanno a disposizione un servizio dedicato di customer care che risponde in modo rapido ed efficace.

Per le flotte di autocarri e autobus, Fleetcare Go Plan fornisce dati in tempo reale attraverso un portale personalizzato, che consente di monitorare in modo accessibile e comodo l’avanzamento del contratto e il chilometraggio, la fatturazione e la tipologia di assistenza richiesta. Tutto ciò contribuisce a mantenere sotto controllo il costo totale di gestione. La soluzione comprende controlli e manutenzione trimestrali all-in per garantire la durata ottimale dei pneumatici e la sicurezza su strada, con riparazioni gratuite in caso di foratura e una garanzia opzionale sul chilometraggio.

Per le flotte di autovetture e furgoni commerciali, Fleetcare Go Plan consente inoltre di avere un ulteriore risparmio attraverso il ricalcolo semestrale delle fatture che, anche se si discosta dal preventivo originale, viene fatto in base all’effettivo chilometraggio e alla manutenzione dei veicoli.

“In Bridgestone siamo costantemente impegnati nello sviluppo di nuove soluzioni basate sui dati per i pneumatici e la mobilità delle flotte. Abbiamo fatto un grande passo avanti con il recente lancio di Fleetcare e siamo entusiasti di rendere questa soluzione, vantaggiosa per la gestione di pneumatici e veicoli, accessibile a un numero ancora maggiore di flotte grazie a Fleetcare Go Plan“, ha dichiarato Jan Maarten de Vries, CEO di Bridgestone Mobility Solutions. “Siamo convinti che, fornendo informazioni utili e basate sui dati, permetteremo ai nostri clienti e partner di migliorare le prestazioni e la mobilità delle loro flotte. Siamo parte del cambiamento che vogliamo sempre più vedere verso un mondo sostenibile. La mobilità si sta evolvendo e siamo entusiasti di aiutare i nostri clienti a sfruttare le nuove opportunità di un mondo connesso, anche grazie a Fleetcare Go Plan“.

Fleetcare Go Plan per flotte di camion e autobus è disponibile su richiesta in Spagna, Germania e Polonia. Fleetcare Go Plan per le flotte di autovetture e furgoni è disponibile in Francia, Italia e Regno Unito. In futuro la soluzione sarà progressivamente resa disponibile in altri Paesi.