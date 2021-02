Bridgestone lancia Potenza Sport, nuova eccellenza nel segmento sportivo

Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate e nella mobilità sostenibile, ha annunciato il lancio del suo nuovo pneumatico di punta ultra-high performance: Bridgestone Potenza Sport. Il pneumatico nasce dall’unione del ruolo di Bridgestone come pioniere del settore e della sua expertise nel settore pneumatici ad alte prestazioni, con la conoscenza del mercato che ha come obiettivo garantire sicurezza e controllo agli automobilisti, senza penalizzare le prestazioni delle loro auto.

Testato da TÜV SÜD, uno degli istituti di test automobilistici indipendenti più importanti d’Europa, Potenza Sport raggiunge le migliori prestazioni sia in frenata su asciutto, che per stabilità in curva e in rettilineo, rispetto ai competitor del segmento premium1. Bridgestone Potenza Sport offre anche prestazioni eccezionali su bagnato, e lo dimostrano l’etichetta UE di classe “A”, la più alta della categoria, per aderenza su bagnato in tutta la gamma e il riconoscimento in termini di performance in curva e maneggevolezza sul bagnato nei test eseguiti da TÜV SÜD.

La versatilità del pneumatico sia sull’asciutto che sul bagnato trova conferma anche nel chilometraggio di Potenza Sport che raggiunge livelli superiori rispetto al suo predecessore Potenza S001.

Per quanto riguarda il design, le innovative sipes 3D aumentano la rigidità trasversale a vantaggio delle performance in frenata e aumentando la resistenza all’abrasione. La mescola, grazie ad una formula ottimizzata abbinata a un’innovativa tecnologia di miscelazione, migliora le performance su bagnato e su asciutto.

Bridgestone utilizza anche un nuovo rinforzo del pacco cinture ibrido per massimizzare le prestazioni di stabilità anche ad alta velocità. Viene inoltre applicato un pacchetto carcassa sportiva per massimizzare la stabilità e la risposta dello sterzo a velocità sostenute, ottimizzando la resistenza al rotolamento.

Fondamentale per la progettazione e la creazione di Potenza Sport è stato lo sviluppo virtuale, tecnologia brevettata da Bridgestone, che ottimizza i tempi di realizzazione dei pneumatici e rispetta l’ambiente. Questa tecnologia consente di prevedere in modo molto accurato le prestazioni di un pneumatico in fase di sviluppo, senza doverlo produrre e guidarlo fisicamente, ma progettandolo in formato digitale. Questo non solo porta benefici ambientali risparmiando risorse, ma velocizza il processo di sviluppo, la realizzazione e la presentazione sul mercato del progetto.

I pneumatici Potenza Sport sviluppati su misura sono già stati scelti come primo equipaggiamento da alcuni dei brand automobilistici più prestigiosi al mondo, tra cui Maserati per la sua supercar MC20, Lamborghini per la Huracán STO, BMW per la serie 8 e molti altri in arrivo.

Sviluppato e prodotto in Europa, Potenza Sport sarà disponibile in tutta Europa a partire da gennaio 2021 in 96 misure da 17 “a 22” per coprire un’ampia gamma sul mercato, spaziando da berline e SUV premium ad auto di lusso.