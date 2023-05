Bridgestone lancia Turanza All Season 6

Il leader mondiale nel settore dei pneumatici e delle soluzioni per la mobilità sostenibile, Bridgestone, ha annunciato il lancio del suo nuovo pneumatico premium quattro stagioni, Turanza All Season 6, dotato del pacchetto di tecnologie ENLITEN. Questo nuovo pneumatico è stato progettato sulla base di un’ampia ricerca di mercato condotta su migliaia di automobilisti europei, che hanno condiviso le loro aspettative da un pneumatico premium quattro stagioni e le sfide di guida che affrontano quotidianamente.

Il segmento dei pneumatici quattro stagioni rappresenta attualmente il 21% del mercato europeo dei pneumatici e, sempre di più, gli automobilisti che utilizzano le loro auto prevalentemente su strade urbane con una moderata esposizione a condizioni invernali rigide optano per un unico treno di pneumatici per tutte le stagioni.

Bridgestone Turanza All Season 6 è stato progettato per aiutare gli automobilisti a mantenere il controllo della propria auto, indipendentemente dalla stagione o dalle condizioni atmosferiche avverse come pioggia e neve. Il pneumatico presenta un design ottimizzato e una nuova mescola per migliorare il contatto con l’asfalto, l’evacuazione dell’acqua e la trazione sulla neve, oltre a un maggiore equilibrio delle prestazioni in qualsiasi stagione.

Il nuovo pneumatico premium sarà disponibile in 85 misure da 16” a 21”, investendo anche in questo segmento sulla crescita verso l’alto di gamma raggiungendo una copertura della domanda di mercato del 96% per misure con cerchio maggiore e uguale a 18%. Bridgestone Turanza All Season 6 è stato sviluppato e prodotto in Europa ed è adatto per autovetture e SUV stradali, indipendentemente dalla tipologia di combustione, tradizionale o pensata per i veicoli elettrici e a gas. Il pneumatico è dotato del pacchetto di tecnologie all’avanguardia ENLITEN che garantisce la massima sicurezza, prestazioni eccezionali e sostenibilità.