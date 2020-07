Bridgestone, pneumatici con tecnologia ENLITEN per le auto elettriche

Bridgestone continua la sua collaborazione con Volkswagen, partner di lungo corso, portando la sua rivoluzionaria tecnologia ENLITEN su ID.3, il nuovo veicolo completamente elettrico della casa tedesca.

Creato per con l’obiettivo di dare accesso ai vantaggi della mobilità elettrica a un ampio numero di automobilisti, ID.3 è il primo veicolo completamente elettrico commercializzato da Volkswagen. Durante lo sviluppo di ID.3, Volkswagen ha cercato pneumatici che offrissero un alto livello di prestazioni su bagnato e asciutto, una buona frenata, una lunga durata e, soprattutto, una resistenza al rotolamento estremamente bassa. La resistenza al rotolamento, infatti, può infatti avere un impatto enorme sull’uso di carburante e, in questo caso, sull’autonomia della batteria dell’ID.3.

Bridgestone ha saputo rispondere a queste esigenze sviluppando un pneumatico Turanza su misura dotato di Tecnologia ENLITEN. L’innovativa tecnologia del colosso giapponese, che permette di sviluppare pneumatici ultra-leggeri, setta un nuovo standard per quanto riguarda utilizzo dei materiali e resistenza al rotolamento, offrendo significativi vantaggi per la salvaguardia dell’ambiente.

I pneumatici equipaggiati con Tecnologia ENLITEN riducono la resistenza al rotolamento fino al 30% rispetto ad un tradizionale pneumatico estivo premium. Il risultato è una riduzione del consumo di carburante e delle emissioni di CO2 nei veicoli a motore e una maggiore durata della batteria per i veicoli elettrici.

Tanti anche i vantaggi prestazionali. I particolari materiali utilizzati per creare la Tecnologia ENLITEN in abbinamento al nuovo processo di miscelazione hanno migliorato sensibilmente la resistenza all’usura dello penumatico, senza comprometterne il grip. Cavità e disegno del battistrada sono inoltre stati realizzati in 3D per massimizzare le prestazioni sul bagnato.

La combinazione di questi fattori fa di questa tecnologia la soluzione ideale per garantire la maneggevolezza del veicolo, aumentare il piacere di guida e, nel caso dell’ID.3, soddisfare tutti gli obiettivi prestazionali richiesti da Volkswagen.

I pneumatici Turanza Eco con Tecnologia ENLITEN sono disponibili per Volkswagen ID.3 nelle varianti da 18, 19 e 20 pollici. Quelli con misura 19 e 20 pollici sono equipaggiati con tecnologia Bridgestone B-Seal, che garantisce una temporanea tenuta dell’aria in caso di foratura del battistrada, consentendo al veicolo di continuare a viaggiare.