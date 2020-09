Bridgestone: pneumatici su misura per la Maserati MC20

Sarà Bridgestone il fornitore esclusivo di pneumatici per la MC20, la nuova supersportiva di Maserati. Nella fase di sviluppo della sua nuova MC20, Maserati cercava un pneumatico sportivo premium in grado di offrire grandi prestazioni Bridgestone, partner di lunga data del Tridente, ha risposto a questa necessità e ha risposto con i pneumatici Potenza.

Caratterizzati da un disegno del battistrada asimmetrico che garantisce una migliore risposta in sterzata e stabilità in curva, la mescola di nuova concezione dei nuovi Bridgestone Potenza migliora l’aderenza e la struttura interna della corona distribuendo la pressione in modo uniforme anche in curva. Tutti questi elementi lo rendono un pneumatico dalle grandi performance che offre un mix perfetto di controllo, velocità e stabilità, esaltando le incredibili prestazioni della supersportiva.

Sia Bridgestone che Maserati, per creare e testare la nuova MC20 e i suoi pneumatici realizzati su misura, si sono avvalsi dei centri interni di R&D e della rivoluzionaria tecnologia di sviluppo virtuale. Grazie al suo utilizzo Bridgestone ha ridotto anche la durata del processo, limitando il suo impatto ambientale attraverso l’impiego minore di risorse e la riduzione del time to market. Questo ha contribuito a un processo più efficiente, con il progetto per la MC20 pronto in circa 24 mesi. Per entrambe le aziende leader, l’utilizzo di tecnologie innovative e sostenibili è una priorità assoluta, tanto da prevedere una variante elettrica dell’MC20 per il prossimo futuro.

“Completamente sviluppati, testati e prodotti in Europa, i pneumatici Potenza progettati su misura sono stati creati per soddisfare gli altissimi standard di Maserati. Collaborando ancora una volta insieme, abbiamo sviluppato il pneumatico Potenza, che consente all’MC20 di garantire forza, controllo e performance sportive” – il commento di Steven De Bock, VP Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA.