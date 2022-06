Bridgestone Potenza Race: il nuovo pneumatico dedicato alla pista

Bridgestone, uno dei leader mondiali nella produzione di pneumatici e nelle soluzioni di mobilità sostenibile, ha annunciato oggi il lancio dell’ultimo nato della sua iconica gamma di pneumatici ultra-high performance Potenza: Bridgestone Potenza Race. Creato per gli appassionati che vogliono sfidare i loro limiti in pista, il nuovissimo Potenza Race è un pneumatico semi-slick omologato per la strada, ma pensato principalmente per essere usato su circuito.

Consentendo agli amanti del motorsport di essere sempre in controllo anche a velocità elevate, Bridgestone Potenza Race offre il miglior tempo su giro, e la migliore frenata su asciutto rispetto ai principali competitor, secondo i test indipendenti effettuati dal TÜV SÜD. Il nuovo pneumatico di Bridgestone offre il miglior controllo in condizioni di pista asciutta e un’eccellente durata in pista.

Messo a confronto con i principali concorrenti nel test estivo sui pneumatici per le auto sportive condotto da Auto Bild Sportscars, il nuovo Bridgestone Potenza Race li ha superati tutti, aggiudicandosi la vittoria assoluta. I giudici hanno evidenziato come principali motivazioni per questa prima posizione: “caratteristiche di maneggevolezza quasi perfette, prestazioni vicine al livello di un pneumatico slick, sterzata precisa, capacità di generare elevati livelli di forze laterali, ampi limiti e resistenza.”

Il risultato di decenni di innovazione ed esperienza nel motorsport

L’ultimo nato della gamma Potenza è il risultato della lunga storia e esperienza Bridgestone nel motorsport e nei prodotti ad alte prestazioni. L’ormai iconica gamma Potenza nasce dall’esperienza maturata in Formula 1, che ha visto l’azienda come fornitore di pneumatici dal 1997 al 2010, supportando anche il team Ferrari, vincitore di sei titoli consecutivi. Beneficiando di questa eredità e dell’esperienza acquisita durante lo sviluppo dei pneumatici di primo equipaggiamento Potenza Race per le supercar Lamborghini Huracán STO e Huracán Tecnica e della hot hatchback CUPRA Leon, Potenza Race è il primo pneumatico Bridgestone dedicato alla pista.

Il punto di riferimento nel segmento dei pneumatici premium semi-slick

Le incredibili prestazioni di Bridgestone Potenza Race sono rese possibili dall’approccio innovativo nel disegno del battistrada, nella costruzione e nella mescola. Il pneumatico è stato progettato sulla base di un’ampia ricerca di mercato condotta da Bridgestone con l’obbiettivo di identificare ciò che gli amanti della pista si aspettano da un pneumatico semi-slick. Lo sviluppo di Potenza Race è stato reso più rapido e più sostenibile grazie all’utilizzo dell’innovativa tecnologia Virtual Tyre Development di Bridgestone. Ciò ha permesso di creare e testare una versione digitale del pneumatico in fase di sviluppo, aiutando Bridgestone a prevederne il comportamento in differenti

situazioni, prima di costruire prototipi fisici. In questo modo Bridgestone ha testato molte più varianti del prodotto in formato virtuale. Solo nella fase di sviluppo, questo approccio sostenibile porta a un risparmio del 33% delle materie prime e delle emissioni di CO2, tagliando 10.000 chilometri e 1,7 tonnellate di CO2 dai test all’aperto. Sviluppato e prodotto in Europa, Bridgestone Potenza Race è disponibile in 13 misure tra i 17 e i 20 pollici, risultando la scelta ideale per tutte le hot hatchbacks e le auto sportive più comunemente utilizzate in pista.

Emilio Tiberio, COO & CTO di Bridgestone EMIA ha commentato: “Bridgestone Potenza Race è il culmine di anni, se non decenni, di esperienza nei pneumatici ultra-high performance. Abbiamo creato questo pneumatico per gli amanti del motorsport, confrontandoci con loro e cercando di capire cosa si aspettano dalù pneumatico da pista dei loro sogni. Siamo entusiasti di lanciare il nostro primo pneumatico semi-slick per il mercato del ricambio, che offre prestazioni senza rivali a tutti gli appassionati della pista. Questo progetto è in linea con il Bridgestone E8 Commitment, il quadro di riferimento strategico che guida la gestione dell’azienda con l’obiettivo di guadagnare la fiducia delle generazioni future. Bridgestone E8 Commitment è costituito da otto valori che iniziano con la lettera “E” (Energy, Ecology, Efficiency, Extension, Economy, Emotion, Ease ed Empowerment), che Bridgestone si impegna a perseguire con il supporto di dipendenti, partner e clienti per realizzare una società sostenibile. Questo progetto è in linea con ‘Emotion: Impegnati a ispirare e diffondere gioia nel mondo della mobilità”.