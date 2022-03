Bridgestone: Potenza Sport su misura per Maserati Grecale

Bridgestone è stata scelta come partner per la fornitura di pneumatici per Maserati Grecale: Potenza Sport saranno equipaggiati sull’ultimo SUV di lusso di segmento D dell’azienda italiana (D-UV). Durante il processo di sviluppo sono state utilizzate le tecnologie all’avanguardia di modellazione virtuale dei pneumatici, che hanno permesso a Bridgestone di progettare, testare e mettere a punto Potenza Sport in maniera completamente virtuale, con significativi vantaggi in termini di efficienza e sostenibilità. Nell’ambito della partnership, Bridgestone sta fornendo pneumatici per le versioni Trofeo e MHEV mild-hybrid.

Potenza Sport per Maserati Grecale Trofeo presenta un disegno del battistrada asimmetrico con cordoli centrali continui affiancati da un’ampia spalla esterna. Il design più rigido della carcassa e la struttura rinforzata della corona del pneumatico aiutano a distribuire in modo ottimale la pressione di contatto e a mantenere massima l’aderenza in curva e in frenata, senza compromettere il comfort. La precisione di sterzata e l’eccezionale tenuta ad alta velocità sono il mix ideale per esaltare le caratteristiche del motore V6 da 500 CV (530 CV), la trazione integrale e la trasmissione a doppia frizione.

Bridgestone ha inoltre sviluppato una nuova mescola del battistrada e un nuovo disegno per le versioni con motorizzazione mild-hybrid del nuovo Maserati Grecale. I pneumatici Bridgestone Potenza Sport sono stati specificamente progettati per raggiungere un equilibrio tra maneggevolezza sull’asciutto, comfort e bassa resistenza al rotolamento, grazie al disegno del battistrada creato ad hoc con una distribuzione ottimizzata dei pieni e dei vuoti, insieme alla nuova costruzione della corona per una maggiore precisione di guida, rigidità in curva e comfort eccezionali. La carcassa del Potenza Sport per il modello MHEV (Mild Hybrid Electric Vehicle) è stata progettata per contrastare il carico aggiuntivo del veicolo equipaggiato con un motore ibrido, fornendo prestazioni ottimali in curva, in accelerazione e in frenata.

Le versioni Maserati Grecale Trofeo e Grecale MHEV, equipaggiate con pneumatici Bridgestone Potenza Sport su misura, saranno disponibili a breve sul mercato Europeo.