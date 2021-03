Bridgestone: Potenza Sport vincitore del test sui pneumatici sportivi 2021 di AutoBild

Il nuovo pneumatico sportivo di punta di Bridgestone, Potenza Sport, è stato nominato vincitore del test sui pneumatici sportivi 2021 di AutoBild sportscars. Superando i pneumatici di altri otto produttori, Bridgestone Potenza Sport, testato su una Ford Mustang 5.0 nella misura 265/35 ZR 20, ha ottenuto il miglior punteggio complessivo su bagnato e le migliori valutazioni su asciutto, venendo classificato come “esemplare” dalla rivista tedesca.

Potenza Sport, il pneumatico Bridgestone ultra-high performance, ha dimostrato di avere uno spazio di frenata più breve su asciutto rispetto ai competitors e si è guadagnato il posto tra i primi due nel test per la maneggevolezza su asciutto.

Su bagnato, invece, Bridgestone Potenza Sport ha registrato ancora una volta lo spazio di frenata più breve ed è stato premiato come migliore per la maneggevolezza e per le migliori prestazioni su bagnato su una pista circolare. Potenza Sport è stato inoltre premiato per le alte prestazioni in caso di aquaplaning, posizionandosi – secondo AutoBild sportscars – come nuovo punto di riferimento della categoria per manovrabilità sul bagnato.

Il test sui pneumatici sportivi 2021 di AutoBild sportscars è stato il primo condotto da una rivista automobilistica indipendente, ma non è il primo riconoscimento per Potenza Sport. TÜV SÜD, uno degli enti certificatori indipendenti più importanti d’Europa, ha assegnato a Bridgestone Potenza Sport le migliori prestazioni su asciutto sia in frenata che in curva e stabilità in rettilineo, rispetto ai competitors nel segmento premium. TÜV SÜD ha anche confermato le migliori prestazioni in curva sul bagnato e di maneggevolezza, dimostrate anche dall’ etichetta EU di classe “A” per aderenza sul bagnato in tutta la gamma Bridgestone Potenza Sport.

Sviluppato e prodotto in Europa, Bridgestone Potenza Sport è disponibile in 96 misure – da 17 “a 22”, coprendo una vasta gamma di autovetture, dalle berline a SUV premium, fino alle auto di lusso.

“Questo è un riconoscimento fantastico per Bridgestone Potenza Sport, che già sapevamo essere un prodotto premium e leader di mercato nel segmento”, ha affermato Daniel Giroud, Chief Sales Officer di Bridgestone EMIA. “Essere nominato vincitore assoluto del test da una rivista così prestigiosa, in un campo di così alta qualità, è una testimonianza delle capacità del nostro nuovo pneumatico sportivo di punta. Dopo i recenti risultati dei test di riferimento per gli altri nostri prodotti premium, come il pneumatico estivo Bridgestone Turanza T005 e il pneumatico invernale Bridgestone Blizzak LM005, la nostra ambizione di produttore di pneumatici premium ora è più forte che mai. Con Potenza Sport, Bridgestone ha progettato un pneumatico ultra-high performance che mantiene il controllo ad alte velocità e permette di sfruttare fino in fondo le prestazioni dell’auto. Potenza Sport raggiunge davvero una nuova eccellenza nel segmento sport “.