Bridgestone presenta il nuovo pneumatico Duravis Van Winter ENLITEN

Bridgestone, leader nel mercato globale dei pneumatici di alta qualità e delle tecnologie per una mobilità eco-sostenibile, ha presentato il suo ultimo pneumatico invernale premium progettato specificamente per i veicoli commerciali leggeri. Il Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN è stato sviluppato per offrire supporto ai conducenti di furgoni e alle flotte di veicoli leggeri durante le loro attività quotidiane durante la stagione invernale, con l’obiettivo di ridurre i costi complessivi di gestione.

Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN vanta il miglior chilometraggio nei test su pneumatici invernali premium per il trasporto leggero, come dimostrato dai test condotti da TÜV SÜD, per contribuire a ridurre i tempi di fermo del veicolo, i costi e migliorare l’efficienza delle risorse. A questo si aggiunge la resistenza al rotolamento ridotta del 13% rispetto al predecessore, e una migliore efficienza energetica e di consumo per ridurre ulteriormente il costo totale di gestione e l’impatto ambientale.

Questi importanti miglioramenti delle prestazioni sono resi possibili da ENLITEN, la combinazione di diverse tecnologie all’avanguardia di Bridgestone che forniscono significativi miglioramenti alla durata del pneumatico senza compromettere le prestazioni su neve, ghiaccio, bagnato o asciutto. Il nuovo pneumatico beneficia anche di un design del battistrada ottimizzato e di una nuova formula della mescola per una migliore resistenza al rotolamento e aderenza su neve. Queste innovazioni sono combinate con un’ampia superficie di contatto per prestazioni superiori su ghiaccio.

L’uso della tecnologia ENLITEN garantisce che il pneumatico Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN sia completamente EV-ready, soddisfando le esigenze generali di prestazioni di qualsiasi veicolo sia i requisiti specifici dei veicoli elettrici.

Sviluppato in Europa, Bridgestone Duravis Van Winter ENLITEN sarà disponibile in 19 misure, da 15 a 17 pollici, a partire da luglio 2024.