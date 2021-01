Bridgestone presenta Virtual City of the Future al CES 2021

Bridgestone, leader nelle soluzioni avanzate e nella mobilità sostenibile, torna al CES 2021, quest’anno in versione virtuale, dall’11 al 14 gennaio 2021. Come parte della digital exhibition, l’azienda svela il Bridgestone World, una città interattiva che mostra come le innovazioni Bridgestone supporteranno un futuro di mobilità più sostenibile. Showcase online in diretta e video on-demand promuoveranno anche opportunità di collaborazione con partner in campo tecnologico.

“Le tecnologie attive, intelligenti e digitalmente integrate sono fondamentali per il nostro obiettivo, quello di creare un nuovo valore per la società e i clienti attraverso la mobilità sostenibile e le soluzioni avanzate”, afferma Paolo Ferrari, president & CEO, Bridgestone Americas, ed executive vice president ed executive officer, Bridgestone Corporation. “Continuiamo ad andare avanti in questo viaggio e siamo entusiasti di poter collaborare con altre figure innovatrici e leader per creare un futuro migliore per la mobilità”.

Bridgestone World, sviluppato specificamente per la versione digitale del CES 2021, consente agli utenti di osservare i contesti urbani, suburbani, industriali e di trasporto in una città del futuro ed esplorare come i prodotti e i servizi Bridgestone faranno fronte alle difficoltà, miglioreranno l’esperienza di mobilità dei consumatori e creeranno maggiore valore sia sociale, sia per il cliente. L’immaginario di un ambiente urbano consente agli utenti di esplorare e comprendere l’evoluzione di Bridgestone in un’azienda high-tech che potenzia la sua offerta di pneumatici premium con pneumatici intelligenti e tecnologie di mobilità avanzate. Bridgestone World vuole mostrare come l’azienda si sta reinventando per aiutare le persone e le aziende a gestire i propri veicoli in modo più sicuro, più intelligente, più efficiente e più sostenibile.

Bridgestone interagisce anche direttamente con i partecipanti del CES attraverso presentazioni live e on-demand, che hanno l’obiettivo di spiegare come l’azienda utilizza la tecnologia dei pneumatici intelligenti, le analisi avanzate dei dati e i nuovi modelli di business per mettere i pneumatici al centro di un sistema di mobilità sostenibile ora e in futuro.