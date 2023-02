Bridgestone rinnova il proprio impegno per la sicurezza con Turanza 6

Tutti i prodotti e le soluzioni di mobilità sostenibile di Bridgestone proposti ai consumatori hanno un obiettivo primario: salvaguardare la sicurezza degli automobilisti. Il nuovo pneumatico Bridgestone Turanza 6 risponde a questa esigenza, essendo stato progettato tenendo conto dei risultati di un’ampia ricerca condotta tra gli automobilisti europei per indagare cosa si aspettano da un pneumatico touring estivo.

Con Turanza 6 e le migliori prestazioni sul bagnato1, Bridgestone offre agli automobilisti esattamente ciò che desiderano: un nuovo pneumatico di qualità superiore che soddisfi le loro esigenze di sicurezza e di alte prestazioni anche in condizioni di bagnato, offrendo al contempo una resa chilometrica superiore e una migliore efficienza energetica e di consumo.

Secondo i test condotti dall’ente indipendente TÜV SÜD, Bridgestone Turanza 6 supera i concorrenti del segmento grazie alle sue migliori prestazioni sul bagnato. Questo significa che è il migliore nelle manovre in curva e offre prestazioni eccezionali in rettilineo. Il nuovo Bridgestone Turanza 6 raggiunge anche il miglior livello di aderenza sul bagnato, certificato con etichettatura europea in classe “A”, la più alta della categoria in tutta la gamma.

Grazie alle tecnologie proprietarie e all’avanguardia ENLITEN e TECHSYN, entrambe presenti per la prima volta su un pneumatico Bridgestone dedicato al mercato di ricambio, gli automobilisti ottengono ulteriori vantaggi in termini di efficienza e sostenibilità, come una migliore resa chilometrica e una maggiore efficienza energetica di carburante. Questo rende il nuovo prodotto del marchio un pneumatico pronto per la mobilità elettrica, contribuendo a ottimizzare le prestazioni dei veicoli elettrici risparmiando sulla durata della batteria, offrendo al contempo un controllo eccellente, una maggiore resistenza all’usura e una minore rumorosità del pneumatico per il comfort dell’automobilista.