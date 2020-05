Bridgestone rinnova Tyrelink, il portale per il b2b

Bridgestone rinnova Tyrelink, il suo portale B2B per l’acquisto dei pneumatici. L’obbiettivo è quello di offrire a tutti uno strumento di lavoro efficiente, flessibile e semplice da utilizzare.

Tyrelink è ora più veloce e intuitivo e consente agli utenti di elaborare il processo di acquisto dall’inizio alla fine: cercare e selezionare pneumatici, accedere a promozioni, creare preventivi per i clienti o tracciare e gestire gli ordini.

Per semplificare i risultati della ricerca, sono stati introdotti nuovi filtri: per modello, per riferimento, per parola chiave e persino per disegno del battistrada. Il cliente può vedere la disponibilità dei pneumatici in tempo reale e identificarli rapidamente grazie ad un codice colore.

Grazie alle nuove funzionalità, il cliente può accedere a tutte le informazioni sul prodotto con un semplice clic (immagini, promozioni marketing, aspetti tecnici, risultati dei test, misure alternative…). Da una singola schermata, si possono visualizzare agli ordini, consegne e fatture. È anche possibile tracciare l’ordine da quando parte dal magazzino, fino alla sua fatturazione.

I clienti Bridgestone potranno inoltre utilizzare l’opzione “Chiamami ora” per essere contattati velocemente dal team di assistenza clienti Bridgestone.