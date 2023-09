Bridgestone rivoluziona il Motorsport con pneumatici riciclati e sostenibili

Bridgestone, uno dei giganti dell’industria dei pneumatici, ha dato un passo audace verso il futuro sostenibile del motorsport annunciando il suo impegno a fornire pneumatici per la Bridgestone World Solar Challenge (BWSC) realizzati utilizzando il 63% di materiali riciclati e rinnovabili. Questa mossa segna un importante punto di svolta nell’innovazione tecnologica nelle competizioni motoristiche, introducendo la tecnologia ENLITEN® dell’azienda nel mondo delle gare automobilistiche.

Nel cuore di questa iniziativa sta l’obiettivo intraprendente di Bridgestone di promuovere la sicurezza nel motorsport, un ambiente noto per mettere alla prova i piloti in condizioni estreme. L’azienda ha dimostrato con orgoglio e passione un impegno incessante nell’evoluzione della tecnologia, della produzione, della logistica, del valore del brand e dello sviluppo dei talenti attraverso il motorsport. Nel 2023, Bridgestone festeggerà il suo 60° anniversario nelle attività motoristiche e continuerà a promuovere il motorsport globale sostenibile.

La novità più eclatante è rappresentata dai pneumatici stessi, che conterranno un impressionante 63% di materiali riciclati e rinnovabili (MCN). Questo rappresenta un notevole incremento del 30% rispetto all’evento BWSC del 2019, dimostrando un impegno tangibile verso una maggiore sostenibilità. I materiali utilizzati nella produzione di questi pneumatici includono fibra organica, carbon black recuperato, gomma riciclata chimicamente, olio e materiali di rinforzo realizzati con acciaio riciclato. Inoltre, i pneumatici destinati alla Cruiser Class sono stati sviluppati utilizzando la silice estratta dalla lolla di riso e il carbon black recuperato attraverso la pirolisi dei pneumatici usati.

Ma l’impegno di Bridgestone verso la sostenibilità non si ferma qui. Per il trasporto dei pneumatici destinati alla BWSC, Bridgestone ha scelto di collaborare con DHL, un leader nei servizi logistici che ha fissato l’ambizioso obiettivo di zero emissioni entro il 2050. Utilizzando l’opzione GoGreen Plus di DHL, il trasporto dei pneumatici alla BWSC sarà una spedizione al 100% a impatto zero dal punto di vista delle emissioni di anidride carbonica. Questo risultato eccezionale sarà raggiunto attraverso l’utilizzo di carburante marino sostenibile e la compensazione delle emissioni tramite crediti di anidride carbonica VER Gold Standard.