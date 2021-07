Bridgestone supporta i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020

Bridgestone, leader mondiale nelle soluzioni avanzate e nella mobilità sostenibile, annuncia oggi il suo portafoglio completo di prodotti e servizi innovativi che contribuiranno a migliorare e supportare la sicurezza, la sostenibilità e l’efficienza ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020.

Fornendo pneumatici e servizi di pneumatici per i veicoli ufficiali, biciclette per una mobilità più fluida, cuscinetti per l’isolamento sismico e molto altro ancora, l’azienda riafferma il suo impegno a creare un’esperienza di gioco sicura per gli atleti, volontari e lo staff di supporto, che hanno superato tutte le difficoltà per arrivare qui a Tokyo.

Con i Giochi che inizieranno il 23 luglio, l’obiettivo generale è quello di rendere i Giochi di Tokyo 2020 sicuri per proteggere la salute pubblica e il benessere di tutti gli atleti che si sono sacrificati così tanto per arrivare fino qui.

“Nonostante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020 siano diversi, Bridgestone rimane concentrata sul fare la sua parte per fornire e promuovere un ambiente sicuro e sostenibile in cui i più grandi atleti del mondo possano inseguire i propri sogni”, ha affermato Shu Ishibashi, membro del consiglio di amministrazione, global CEO e rappresentante esecutivo di Bridgestone Corporation. “I contributi di Bridgestone mostrano la nostra orgogliosa storia in Giappone, la nostra visione per il futuro e il nostro impegno a servire la società con qualità superiore. Siamo fiduciosi che aiuteranno Tokyo 2020 a celebrare e far emergere lo spirito umano durante questi tempi difficili”.

In qualità di fornitore di pneumatici ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, Bridgestone contribuirà a supportare le flotte ufficiali del IOC e dell’IPC fornendo pneumatici e servizi di pneumatici ad alte prestazioni per oltre 3.000 veicoli, tra cui auto, autobus e veicoli che aiuteranno lo spostamento di tutti quelli coinvolti.

Mobilità comoda e affidabile attraverso la flotta di biciclette non motorizzate

Come produttore di biciclette da competizione ad alte prestazioni da oltre 50 anni, Bridgestone ha anche sviluppato nuove biciclette da pista che verranno utilizzate negli eventi ciclistici dal Team Japan a Tokyo 2020. Bridgestone ha collaborato con allenatori e atleti per progettare e produrre l’attrezzatura che verrà utilizzato dai concorrenti del Team Japan negli eventi keirin, sprint, omnium e madison a Tokyo 2020. Come parte di questo processo, la tecnologia analitica di Bridgestone Corporation è stata incorporata nel processo di progettazione e applicata alla tecnologia di sviluppo delle biciclette di Bridgestone Cycle.

In qualità di Bicicletta Ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020, Bridgestone fornirà più di 800 biciclette non motorizzate per offrire una mobilità comoda e affidabile tutto lo staff, i volontari e gli atleti di Tokyo 2020.

La collezione presenta tre modelli appositamente progettati e brandizzati per Tokyo 2020 per supportare personale specifico e ruoli di volontariato, tra cui sicurezza, consegna di piccoli oggetti e movimento di attrezzature pesanti e bagagli. Le biciclette saranno utilizzate in diversi luoghi, tra cui i villaggi olimpici e paralimpici e il nuovo stadio nazionale giapponese, e la maggior parte della flotta sarà donata dopo i Giochi a organizzazioni e programmi della comunità locale.

Non solo.Come annunciato in precedenza, Bridgestone ha fornito i suoi cuscinetti di isolamento sismico all’avanguardia per due sedi permanenti di nuova costruzione che ospiteranno la competizione durante i Giochi Olimpici e Paralimpici di Tokyo 2020: il Tokyo Aquatics Center e l’Ariake Arena. Questi supporti strutturali flessibili isolano la struttura dal terreno per aiutare a ridurre la diffusione dello shock sismico e diminuire la possibilità di danni in caso di terremoto.

Oltre alla sua tecnologia di isolamento sismico, Bridgestone è promotrice di sicurezza e comfort anche attraverso una gamma di prodotti diversificati, tra cui tubi flessibili e tubazioni per i sistemi di drenaggio leggeri e altamente resistenti, attualmente installati in più di una dozzina di locali e strutture temporanee realizzate per Tokyo 2020.