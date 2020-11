Bridgestone sviluppa gli pneumatici All-Terrain per INEOS Grenadier

Grenadier, il tanto atteso 4×4 di INEOS Automotive, sarà equipaggiato per il modello standard con pneumatici Bridgestone Dueler A/T 001, fatti su misura.

INEOS Grenadier è il 4×4 costruito per raggiungere luoghi remoti. Per questo obiettivo, Bridgestone ha prodotto il pneumatico Dueler A/T 001 su misura, aumentando la capacità di carico massima del pneumatico che permette di sostenere un aumento di peso del veicolo per una maggiore capacità di carico per gli automobilisti. Inoltre, la nuova mescola offre prestazioni migliori su terreni innevati, e questo ha permesso di ottenere la certificazione Three Peak Mountain Snowflake (3PMS).

Bridgestone Dueler A/T 001 è un pneumatico versatile e adatto a tutti i terreni, che bilancia le caratteristiche on-road e off-road e che garantisce un viaggio confortevole, consentendo agli automobilisti di guidare in tutte le condizioni, indipendentemente dal terreno. Il design del battistrada fornisce una trazione e una frenata migliori, ideali per conquistare terreni difficili in tutte le stagioni e in tutte le condizioni. Le scolpiture favoriscono un miglior flusso dell’acqua e una bassa rumorosità sull’asfalto, il tutto senza compromettere le performance su strada.

Tutte queste caratteristiche sono racchiuse in un pneumatico Bridgestone su misura, fondamentale per garantire le eccellenti prestazioni di Grenadier, ovunque venga guidato. Grenadier sarà in produzione alla fine del 2021, con le prime consegne ai clienti all’inizio del 2022. Il pneumatico Bridgestone Dueler A/T 001 sarà disponibile montato in due misure: 265/70 R17 116S XL e 255/70 R18 116S XL.

“In Bridgestone ci piace lavorare con le nuove aziende del settore automobilistico, proprio perché ci spronano e ci permettono di innovare e migliorare continuamente ciò che facciamo”, ha commentato Steven De Bock, Vice President Consumer Business Unit, Bridgestone EMIA. “INEOS Automotive sta costruendo un veicolo da zero e si pone come centro del progetto proprio l’utente finale. È un’opportunità entusiasmante e siamo lieti di essere coinvolti in un progetto che ha riscosso così tanto interesse in tutto il mondo”.