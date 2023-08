Bridgestone torna nel mondo virtuale con RIDE 5

Bridgestone, leader mondiale nel settore dei pneumatici e delle soluzioni per la mobilità sostenibile, ha annunciato una partnership con lo sviluppatore italiano di videogiochi Milestone per l’ultimo capitolo della popolare serie di videogiochi RIDE, RIDE 5.

RIDE 5 rappresenta un passo avanti significativo nella simulazione di corse su due ruote, disponibile ora su PlayStation5, Xbox Series X|S, Steam ed Epic. Grazie all’expertise di Bridgestone, leader nel mercato dei pneumatici per moto, i giocatori di RIDE 5 possono ora vivere un’esperienza di guida incredibilmente realistica.

Bridgestone non si è limitata a fornire semplicemente il suo marchio, ma ha lavorato in stretta collaborazione con Milestone per integrare il proprio know-how nel gioco. I pneumatici Bridgestone sono al centro dell’esperienza di guida su circuiti virtuali, consentendo ai giocatori di sperimentare una guida fluida, veloce e autentica su una vasta gamma di modelli di moto dei produttori più rinomati.

Nel mondo di RIDE 5, Bridgestone è ovunque. Oltre a sponsorizzare tute e attrezzature all’interno del gioco, i pneumatici Bridgestone sono il partner perfetto per le sfide più impegnative: le gare di durata. Questa modalità di gioco è un omaggio all’eredità di Bridgestone nelle competizioni motociclistiche, con una storia di vittorie nelle competizioni di endurance, come l’EWC.

In RIDE 5, la strategia di gara e la gestione degli pneumatici sono fondamentali per il successo. Proprio come nel mondo reale, l’usura dei pneumatici influisce direttamente sulle prestazioni. I giocatori devono prendere decisioni intelligenti durante la gara, considerando il loro stile di guida e le mutevoli condizioni atmosferiche. È questa sfida a rendere RIDE 5 così coinvolgente e realistica, spingendo i giocatori a mettere alla prova le proprie abilità di guida e concentrazione.

Questa partnership tra Bridgestone e Milestone non rappresenta solo un incontro tra il mondo dei pneumatici e dei videogiochi, ma anche un’opportunità per entrambe le aziende di raggiungere un pubblico più ampio e diversificato. L’innovazione è al centro di questa collaborazione, poiché Bridgestone cerca modi innovativi per presentare i suoi prodotti e la sua eredità nel mondo delle competizioni a un nuovo pubblico di appassionati di videogiochi.

Il marchio Bridgestone è visibile in tutto il gioco, dai cartelloni pubblicitari sui circuiti alle modalità di gioco dedicate. Questa presenza digitale non solo rafforza la partnership, ma offre ai giocatori una sensazione di autenticità e coinvolgimento.