Brisbane: lo speaker compatto di Urbanista

Si chiama Brisbane ed è il nuovo altoparlante wireless di Urbanista, sviluppatore e produttore leader di prodotti audio lifestyle.

Brisbane, prende il nome dalla terza città più grande dell’Australia (continuando la tendenza di Urbanista di nominare i prodotti come le principali città) e nelle sue dimensioni compatte racchiude una potenza di suono davvero molto interessante.

Il design è minimale ma accattivante con una silhouette perfetta per essere trasportato in maniera molto comoda. I controlli posti sopra l’altoparlante sono molto facili da raggiungere e comodi da azionare. Troviamo un pulsante di associazione Bluetooth, un pulsante di accensione e i tasti del volume che fungono anche da pulsanti di riavvolgimento e avanzamento rapido. Unico neo, la mancanza di pulsanti illuminati soprattutto se si desidera utilizzarlo in un ambiente in cui le luci sono basse.

Sul retro del dispositivo c’è una porta micro-USB per la ricarica, insieme a un ingresso AUX se si desidera ascoltare in modalità cablata invece di utilizzare il Bluetooth. Entrambi sono nascosti dietro una copertura in gomma per facilitarne l’impermeabilizzazione.

Nonostante le sue dimensioni compatte, Brisbane offre due altoparlanti da 10 W su entrambi i lati del dispositivo: questo contribuisce a un suono ben bilanciato, più ampio di quanto ci si potrebbe aspettare.

I bassi sono potenti ma morbidi, gli alti sono altrettanto ben definiti. In ogni caso, il suono è nitido, mai distorto (anche ai volumi più alti) e riempie la stanza in maniera avvolgente e con una qualità davvero alta.

La durata della batteria è affidabile grazie alla capacità di 8000 mAh che garantisce fino a 10 ore di riproduzione costante con un tempo di stand-by di 90 giorni. Per la ricarica completa sono sufficienti poco più di due ore.

In conclusione possiamo dire che Brisbane di Urbanista è un prodotto molto ben riuscito, soprattutto considerando il rapporto qualità-prezzo. Un’ottima scelta per chiunque desideri la libertà dell’ascolto wireless senza sacrificare i livelli di volume e di qualità del sound.

Brisbane di Urbanista è disponibile con un prezzo di 99 euro.