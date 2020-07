Britishvolt e Pininfarina insieme per la prima “giga-factory” inglese

Il Regno Unito sarà uno dei primi paesi in Europa a potersi fregiare di un grande impianto per la produzione di celle al litio. Per di più a impatto zero.

Britishvolt, azienda specializzata nello sviluppo e produzione di batterie, ha infatti annunciato la collaborazione con Pininfarina, per la costruzione della prima “giga-factory” di batterie su larga scala del Regno Unito presso la ex base della RAF di Bro Tathan, in Galles.

Pininfarina è sempre stata all’avanguardia nella mobilità elettrica, sviluppando già nel 1978 il prototipo Ecos.

Di pari passo con la creazione di nuovi paradigmi di mobilità ecosostenibile e a zero emissioni, la “design house” con sede a Torino è anche profondamente dedita a un numero significativo di soluzioni di propulsione elettrica in vari segmenti dell’ecosistema della mobilità.

Orral Nadjari, AD e fondatore di Britishvolt commenta: “Siamo onorati di collaborare con Pininfarina, design house conosciuta in tutto il mondo, per creare la nostra “giga-factory”. Noi riteniamo che il design innovativo debba avere la priorità, affinché possa accordarsi con la qualità futura delle nostre celle agli ioni di litio. Grazie a Pininfarina, che porta nell’architettura tutta la forza della sua eleganza e del patrimonio del design automobilistico, riteniamo di poter raggiungere questo obiettivo”.

Orral Nadjari continua: “L’obiettivo di Britishvolt di diventare il primo produttore al mondo di batterie a emissioni zero si allinea perfettamente all’esperienza di Pininfarina nella creazione di ambienti innovativi, ecologici e high-tech. L’attenzione di Pininfarina per l’impatto sociale è ciò che ci ha spinti a stringere questa partnership, come dimostra l’accurata selezione di materiali sostenibili che tengono conto dell’intero ciclo di vita dell’edificio. Il loro equilibrio tra design pionieristico e la comprensione della cultura locale è proprio ciò che Britishvolt è orgogliosa di portare avanti”.

Silvio Pietro Angori, AD di Pininfarina, aggiunge: “Siamo orgogliosi di collaborare con Britishvolt a un progetto tanto ambizioso, contribuendo così alla creazione del più grande impianto di produzione di batterie del Regno Unito e portando avanti l’evoluzione della mobilità elettrica. Ci siamo sempre concentrati sulla combinazione di #design senza tempo e sostenibilità sociale e ambientale, sia nel #design automobilistico che nell’architettura. Il design sostenibile non rappresenta più un’opzione che prima o poi va considerata: è un impegno ineludibile per creare valore sociale ed economico per le generazioni future”.