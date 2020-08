Brunori Sas: nuovi appuntamenti tra agosto e settembre

Il 2020 di Brunori Sas è all’insegna dei grandi riconoscimenti – Targa Tenco 2020 per il Miglior Album in Assoluto con il suo ultimo lavoro discografico, Cip!, certificato Disco d’Oro (Island Records) e Nastro d’Argento alla Migliore Colonna Sonora Originale per Odio l’estate di Aldo, Giovanni e Giacomo – ma è anche anno di live. Dopo i recenti sold out dei quattro Concertini Acustici estivi nelle più suggestive venue d’Italia, Dario Brunori annuncia nuovi esclusivi appuntamenti in acustico per i mesi di agosto e settembre 2020.

Quattro le speciali serate che vedranno il cantautore, accompagnato dal suo gruppo di storici musicisti, toccare nuove location straordinarie, in contesti perlopiù naturali e intimi, ed esibirsi nel cartellone di prestigiose rassegne: il 27 agosto sarà a Ostana (CN), ospite dell’Una Festival, nel cuore del Parco del Monviso; il 29 agosto a Ottati (SA), nella splendida cornice del Monte Panormo; il 30 agosto a Roccella Jonica (RC), nel cartellone del Roccella Jazz Festival; ed infine il 13 settembre a Ancona, al Teatro delle Muse, per La Mia Generazione Festival. Il 15 settembre inoltre sarà recuperata la data, prevista per agosto e rimandata causa meteo, al festival Risorgimarche di Caldarola (MC) in cui Brunori si esibirà assieme a Neri Marcorè.

Forte della grande partecipazione di pubblico e del successo dei primi Concertini Acustici, Brunori Sas è pronto a proseguire questo fantastico viaggio, proponendo il suo ultimo disco ed il meglio del suo repertorio. Gli eventi si svolgeranno nel pieno rispetto delle normative vigenti e della sicurezza di tutti. I biglietti per i Concertini Acustici di Roccella Jonica e Ancona saranno disponibili prossimamente.

Ecco il calendario delle nuove date:

Giovedì 27 agosto 2020 – Ostana (CN) @ Una Festival c/o Borgata Serre (Parco del Monviso)

Sabato 29 agosto 2020 – Ottati (SA) @ Monte Panormo

Domenica 30 agosto 2020 – Roccella Jonica (RC) @ Roccella Jazz Festival

Domenica 13 settembre 2020 – Ancona @ La Mia Generazione Festival c/o Teatro delle Muse

Martedì 15 settembre 2020 – Caldarola (MC) @ RisorgiMarche c/o Piazza Vittorio Emanuele II (SOLD OUT)