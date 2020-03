Bugo, imminente l’uscita della The Platinum Collection

BUGO, cantautore fuori dagli schemi, nato artisticamente alla fine degli anni ’90, ha dato vita alla nuova scena dei cantautori moderni.

In questo triplo CD, “THE PLATINUM COLLECTION”, in pubblicazione il 18 marzo per Universal Music Italia, sono presenti tutte le più belle canzoni comprese Amore mio Infinito feat Viola, Love Boat Remix di Roba Baldi e una splendida versione live in studio inedita del brano Che Diritti ho su di te.

Il 17 aprile inoltre, in occasione del Record Store Day, Universal Music pubblicherà, a 18 anni dall’esordio, per la prima volta in vinile 180g colorato: “Dal lofai al cisei” considerato il vero debutto discografico di Bugo,

