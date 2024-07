Buon compleanno, Fiat 500: 67 anni di iconico design italiano

Come tradizione FIAT, il 4 luglio è sempre stata una data significativa che segna la nascita dell’iconica Fiat 500. Questo capolavoro tutto italiano ha caratterizzato la motorizzazione dell’Europa negli anni Cinquanta e da 67 anni incarna il puro genio italiano e l’essenza della Dolce Vita.

La Fiat 500 fu progettata da Dante Giacosa per essere un veicolo compatto ed economico per le masse, diventando rapidamente una pietra miliare della ripresa economica italiana del dopoguerra. Il design di Giacosa ottenne rapidamente successo, cementando l’auto e la sua estetica come incarnazione dell’iconicità culturale e della creatività italiana. Oggi questa eredità rimane immutata. Come celebrato nel video “Buon Compleanno 500!”, anche senza logo, nome, bandiera o qualsiasi altro elemento identificativo, la Fiat 500 è immediatamente riconoscibile. Il suo design iconico e lo spirito duraturo della Dolce Vita non possono infatti che derivare dall’ingegno italiano e dalla maestria di FIAT, continuando a portare gioia agli appassionati di tutto il mondo e simboleggiando l’essenza senza tempo della creatività italiana.

Negli ultimi 67 anni, la Fiat 500 è stata plasmata dalle distinte personalità delle sue tre generazioni. La prima generazione, negli anni Sessanta, ha offerto mobilità e libertà, diventando un vero e proprio fenomeno culturale e affermandosi come marchio amato. Con la seconda generazione, lanciata nel 2007, la Fiat 500 ha portato i concetti di coolness e fascino nel mondo delle city car, diventando un’icona di moda e di stile che ha conquistato il mondo. Nel 2020 è stata introdotta la terza generazione, la 500e, che ha rivoluzionato la mobilità urbana sostenibile con la sua miscela di fascino, innovazione e tecnologia avanzata.

Dal suo debutto nel 1957, sono state vendute oltre 7,5 milioni di Fiat 500 in tutto il mondo, consolidando il suo status di veicolo iconico radicato nell’immaginario collettivo di generazioni di automobilisti di età, gusti e nazionalità diverse. Il segreto del suo successo globale sta nella sua continua evoluzione, pur rimanendo fedele alla sua identità di base. Questo impegno è esemplificato dalle numerose edizioni speciali introdotte nel corso degli anni, ognuna delle quali contribuisce al suo fascino duraturo e al suo significato culturale.

In occasione dell’anniversario, FIAT continua a rappresentare con orgoglio l’Italia nel mondo. La prossima Fiat 500 Ibrida, la cui uscita è prevista tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026, sarà infatti prodotta nello storico stabilimento di Mirafiori a Torino. Questo modello ibrido andrà ad affiancare l’apprezzata Fiat 500e, anch’essa meticolosamente sviluppata, progettata e disegnata a Mirafiori. Attualmente, la 500e è disponibile in tutto il mondo, è venduta in 48 paesi e ha ottenuto 43 riconoscimenti internazionali in 10 paesi diversi.

