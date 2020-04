Buon Compleanno Ford Mustang!

Ford Mustang celebra, oggi, il suo 56° compleanno. Non solo, perchè in questo “Mustang Day” l’iconica vettura Ford può celebrare ben due incoronazioni, guadagnando sia il titolo di auto sportiva più venduta al mondo nel 2019 sia il suo quinto titolo consecutivo di coupé sportiva più venduta. Inoltre, Mustang è anche l’auto sportiva più apprezzata negli US degli ultimi 50 anni.

“Siamo orgogliosi della continua evoluzione di Mustang”, ha commentato Jim Farley, Chief Operating Officer, Ford Motor Company. “Dalla Svezia a Shanghai, sempre più appassionati possono godere della sensazione di libertà e del vero spirito americano incarnato dai nuovi modelli. Siamo onorati di occuparci dei nostri clienti, appassionati e fan da oltre 56 anni e continueremo a farlo.”

Per i clienti europei, Mustang è disponibile in versione fastback e convertible, nelle motorizzazioni V8 5.0 da 449CV, abbinato a un cambio automatico a 10 rapporti, oppure 2.3 EcoBoost da 291CV con cambio manuale a 6 rapporti.

L’iconica hero car è disponibile anche nell’esclusiva versione BULLITT Limited Edition, che rende omaggio alla leggendaria Mustang GT fastback protagonista, insieme a Steve McQueen, dell’omonimo film del 1968 della Warner Bros.