Buzzi & Buzzi: lighting funzionale e di design

Buzzi & Buzzi, azienda lombarda leader nel settore dell’illuminazione, ha lavorato a un progetto illuminotecnico indoor per una villa privata ad opera di Costruzioni Vismara e il Geometra Luca Albani. L’intenzione è stata quella di creare armonia tra gli elementi che rimandano a un passato rustico, che si percepisce all’interno della villa, e un presente efficiente, punto saldo di ogni implementazione lighting del brand. L’armoniosa e funzionale luce all’avanguardia firmata Buzzi & Buzzi, così, diventa la perfetta cornice dello spazio architettonico.

Il progetto residenziale ha previsto delle scelte che potessero disegnare un’illuminazione d’effetto, perfetta per integrarsi nell’ambiente creando un mood accogliente e rilassante. Lo stile pulito e discreto dei prodotti valorizza e dà forma agli spazi. Tra quelli a sospensione, troviamo Zen: un luminaire LED 30W ad altissima efficienza, caratterizzato da uno schermo in policarbonato satinato che crea un effetto di luce diffuso. La forma del prodotto, leggermente a mezzaluna, permette di valorizzare l’ampio soggiorno con un’estetica curata. Zen è accompagnato da Funnel, un “imbuto” di luce caratterizzato da una raffinata semplicità che unisce tecnologia e design con maestria. Entrambi i prodotti sono realizzati in AirCoral, materiale eco-attivo, antibatterico e fotocatalitico brevettato dal brand, utile a migliorare la qualità dell’aria negli ambienti in cui vengono installati.

Sono state utilizzate anche delle soluzioni recessed, perfette per illuminare soffitti e pareti senza perdere di vista l’estetica. Tra queste c’è Bild, quadrato luminoso a scomparsa totale, installabile su soffitti in cartongesso o in muratura. L’assenza di viti o ghiere nel corpo permette al prodotto di diventare parte integrante delle superfici, creando un output inedito. La proposta di Buzzi & Buzzi continua con il geometrico Invisiled IP65, protagonista dallo stile sleek. A scomparsa totale, Invisiled IP65 misura 80 mm ed è caratterizzato da una sorgente LED che emette una luce in perfetta sintonia con i volumi architettonici.

Non poteva mancare Genius, altro dispositivo a scomparsa totale dalla forma circolare e di soli Ø 20 mm di diametro, installabile su soffitti in cartongesso o in muratura (utilizzato anche nella versione Genius IP65 per le aree caratterizzate da elevata umidità, come il bagno). Super compatto ma ultra efficiente, anch’esso realizzato in AirCoral, Genius è un top di gamma richiestissimo per ogni tipologia di ambiente.

Il design circolare caratterizza anche Globe, apparecchio che riempie gli spazi con una luce indiretta creando atmosfere eleganti. La forza del rettangolo di luce Spirit, invece, cambia la percezione dell’area illuminata, costruendo suggestivi scenari grazie alle sue precise forme taglienti. Per un approccio esteticamente più scenografico è stato utilizzato Leaf, un semi-incasso che crea uno spiraglio di luce e stupisce, donando carattere allo spazio. Tra i recessed troviamo, infine, Blade e Blade IP65, linee pulite dall’effetto slim che fungono da segnapassi e accompagnano le alzate delle scale, impreziosendo l’area padronale.

La linearità, punto di partenza per creare soluzioni uniche in cui il fascio luminoso diventa il protagonista assoluto, è rappresentata anche dai prodotti surface come Pipedo Open e le miniature Pipedino Open e Pipedino Direct. Questi parallelepipedi, dalla finitura bianco matt, creano una luce concreta e una guida uniforme su tutte le pareti. Anche Master Open, lampada a biemissione dalle features geometriche con un design minimale, crea un impatto deciso.

I proiettori X1, X2 e X3 sono stati installati direttamente sulle travi in legno: dalle finiture nere e dalle alte prestazioni in soli Ø 30 mm di diametro, i faretti rispecchiano un look essenziale per eccellenza e creano una luce precisa, in grado di valorizzare l’ambiente in modo puntiforme, scenografico ed elegante.

Infine, per arricchire il pattern luminoso con una soluzione floor, c’è Valo IP65: un cubo luminoso che si integra con armonia nello spazio in cui viene installato.

Nuss IP65, un cubo a biemissione particolarmente resistente e performante, insieme a Minivirtus IP65, anch’esso a biemissione e con un diffusore in vetro satinato, sono parte del progetto ad hoc per l’outdoor. Entrambi caratterizzati da un elevato grado di protezione IP65, resistono con facilità agli agenti esterni e ai danni causati dal tempo.

Finiture basic, funzionalità ed effetto discreto: il progetto illuminotecnico si fonde con gli spazi, divenendone parte. Lo studio per questa splendida villa mette a punto una perfetta sinergia tra l’estetica dello spazio privato, legato al passato, e una performance all’avanguardia. Design e funzionalità sono infatti due ingredienti alla base della filosofia di luce firmata Buzzi & Buzzi.