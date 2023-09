BWM i5 e AirConsole alla Gamescom: nuova esperienza di gioco in auto

BMW e AirConsole hanno collaborato per portare una BMW i5 in mostra al padiglione principale della Gamescom di Colonia, dal 23 al 27 agosto, allo scopo di presentare agli spettatori la straordinaria piattaforma di gioco per auto AirConsole. Con AirConsole, è possibile fruire di una selezione di “casual games” direttamente sulla nuovissima BMW i5, perfetti per intrattenersi durante l’attesa della ricarica dell’auto. Questi giochi casual sono noti per la loro semplicità e l’intuitività che li contraddistingue.

La gamma di titoli disponibili per il lancio della nuova BMW Serie 5 comprende giochi di corse, sportivi, simulazioni, strategia, giochi di abilità, e rompicapo, e si prevede che si arricchirà costantemente con nuovi titoli. Inoltre, BMW e AirConsole hanno entusiasmato il pubblico annunciando l’aggiunta del celebre quiz “Chi vuol essere milionario?” di Sony Pictures Television al già ricco portafoglio di giochi offerti da AirConsole presso il loro stand congiunto alla Gamescom. Questa nuova versione del quiz show più famoso al mondo è stata appositamente progettata per l’esperienza di gioco in automobile, sfruttando al massimo la facilità d’uso del controller di gioco per smartphone AirConsole e mantenendo gli iconici elementi del gioco originale.

Il risultato sarà un’esperienza divertente e innovativa, sia in modalità singolo che multiplayer. L’attesa per questa novità è alta, e “Chi vuol essere milionario?” sarà disponibile per i veicoli BMW e MINI tramite l’app AirConsole nel corso del 2024.

“Con AirConsole portiamo nei nostri veicoli un’ottima piattaforma per il casual game in auto, che spinge continuamente verso nuove e divertenti esperienze. L’aggiunta di ‘Chi vuol essere milionario?’ ne è un perfetto esempio”, ha dichiarato Stephan Durach, Senior Vice President BMW Group Connected Company Development.

“L’introduzione di ‘Chi vuol essere milionario?’ nella nostra piattaforma rappresenta il perfetto connubio tra intrattenimento e innovazione”, ha dichiarato Michael Fuller, responsabile del Business Development for Games di AirConsole. “Il gioco è un fenomeno globale molto apprezzato e la sua aggiunta dimostra il nostro entusiasmo e il nostro impegno nel campo dei giochi in auto”.