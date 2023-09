BYD: 6 veicoli elettrici e nuove tecnologie allo IAA 2023

Meno di un anno fa, BYD, l’importante produttore cinese di veicoli elettrici (EV), ha varcato le porte del mercato europeo delle autovetture con una serie di modelli all’avanguardia. Questo debutto è stato celebrato al Salone di Parigi 2022, dove BYD ha svelato tre affascinanti veicoli: la BYD HAN, la BYD TANG e la BYD ATTO 3. Questi veicoli, rispettivamente una berlina di segmento E e due SUV di segmento E e C, hanno subito catturato l’attenzione degli appassionati di EV in Europa.

Ma BYD non si è fermata qui. L’azienda sta espandendo rapidamente la sua presenza sul mercato europeo con l’arrivo del dinamico BYD DOLPHIN, un hatchback di segmento C, previsto per questa estate. A seguire, arriverà la raffinata e sportiva BYD SEAL, una berlina di segmento D, durante il prossimo autunno. Infine, la spaziosa e versatile BYD SEAL U, un SUV di segmento D, è prevista entro la fine del 2023. Questo ritmo di lancio costante testimonia l’impegno di BYD nell’offrire ai consumatori europei una gamma completa di opzioni EV.

L’IAA Mobility, il Salone dell’Auto di Monaco di Baviera in Germania, è stata la piattaforma ideale per presentare il BYD SEAL e il BYD SEAL U al pubblico europeo. Entrambi questi veicoli sono ispirati all’oceano, riflettendo il linguaggio stilistico Ocean X di BYD. Il design dell’elegante BYD SEAL è stato persino premiato con l’ambito iF Design Award, riconoscendo le sue linee dinamiche e sportive.

La tecnologia è un altro punto forte di BYD. Il BYD SEAL è equipaggiato con la tecnologia CTB (Cell-to-Body) di BYD, che integra la carrozzeria e la batteria Blade per una resistenza strutturale superiore. L’innovativo sistema iTAC (Intelligent Torque Adaption Control) di BYD offre prestazioni avanzate in termini di stabilità e sicurezza. Con batterie Blade da 82,5 kWh, offre un’autonomia di 570/520 km (WLTP combinato). Questo veicolo è disponibile in due configurazioni: Design a trazione posteriore (RWD) con 230 kW di potenza ed Excellence a trazione integrale (AWD) con una potenza di 390 kW. Questa gamma di opzioni garantisce che il BYD SEAL sia adatto a una varietà di esigenze di guida.

Il BYD SEAL U, d’altra parte, è un SUV versatile e pratico, ideale per le famiglie e gli avventurieri. Questo veicolo utilizza anch’esso il linguaggio di design BYD ispirato all’oceano e offre un’esperienza di guida intelligente, oltre a elevati livelli di sicurezza e comfort. Con la capacità di trasportare 5 passeggeri e un’ampia capacità di carico, il BYD SEAL U è la scelta ideale per chi cerca spazio e praticità.

Il BYD SEAL U è disponibile in due allestimenti. La versione Comfort è dotata di una batteria Blade da 71,8 kWh e offre un’autonomia di 420 km, mentre la versione Design monta una batteria Blade da 87 kWh con un’autonomia rassicurante di 500 km (WLTP). Con una vasta gamma di equipaggiamenti di serie e tecnologie intelligenti, il BYD SEAL U rappresenta un valore eccezionale nel segmento dei SUV completamente elettrici. Sarà disponibile sul mercato europeo nel primo trimestre del 2024.

Infine, BYD ha fatto un annuncio entusiasmante all’IAA di Monaco. L’azienda ha presentato per la prima volta al pubblico europeo il suo sub-brand di fascia alta, DENZA, frutto di una joint venture tra BYD e Mercedes-Benz. Questa partnership ha debuttato con l’anteprima della DENZA D9, un veicolo per il trasporto di persone con una capacità di 7 posti senza compromessi. La DENZA D9 offre un’anteprima esclusiva del marchio DENZA per il mercato europeo.