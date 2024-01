BYD diventa partner ufficiale per la mobilità elettrica di UEFA EURO 2024

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV), diventa Partner ufficiale e Partner ufficiale per la mobilità elettrica di UEFA EURO 2024.

La collaborazione di BYD con la UEFA si inserisce nell’ambito della visione dell’organizzazione di realizzare un UEFA EURO 2024 più ecologico e responsabile. Questo connubio mira a unire l’entusiasmo del calcio con un impegno concreto per la tutela dell’ambiente. BYD, come marchio dedicato alla fornitura di veicoli elettrici e tecnologie EV all’avanguardia a livello globale, si propone di rendere la transizione verso la mobilità elettrica accessibile, economica e praticabile per i consumatori europei. Nel contesto della partnership con UEFA EURO 2024, BYD intende ampliare ulteriormente la propria visibilità, sfruttando questo prestigioso evento per evidenziare la propria dedizione all’eccellenza, al progresso continuo e ai valori di una competizione salutare, con l’obiettivo di ispirare risultati ancora più elevati. Da non trascurare è l’attenzione di BYD all’ambiente e l’impegno a contrastare il cambiamento climatico attraverso la promozione dell’innovazione sostenibile.

UEFA EURO 2024 si svolgerà in dieci stadi di livello mondiale in Germania dal 14 giugno al 14 luglio 2024. In qualità di Partner ufficiale per la mobilità elettrica di UEFA EURO 2024, BYD manterrà la sostenibilità al centro della sua sponsorizzazione, fornendo una gamma diversificata di veicoli a nuova energia per le varie parti interessate durante il torneo.

BYD presenterà inoltre i suoi ultimi modelli elettrici e le sue tecnologie all’avanguardia in alcune sedi selezionate di UEFA EURO 2024, dimostrando ai clienti e alle migliaia di appassionati di calcio l’impegno del marchio verso soluzioni di mobilità più ecologiche e intelligenti. Inoltre, BYD avrà una forte presenza nelle fan zone ufficiali, invitando i tifosi a godersi le trasmissioni in diretta delle partite e l’intrattenimento per elevare ulteriormente l’esperienza di celebrazione del calcio attraverso attività sostenibili e coinvolgenti.

All’interno di ogni mercato, BYD creerà una serie di eventi e opportunità per i clienti, i potenziali clienti BYD e i tifosi di calcio per impegnarsi, divertirsi e vincere esperienze uniche nella vita che questa partnership consente. BYD organizzerà inoltre centinaia di eventi presso i concessionari BYD dei Paesi europei per celebrare questo prestigioso campionato insieme a tifosi e clienti.