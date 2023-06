BYD Dolphin: il crossover cinese agile e innovativo

BYD presenta Dolphin, una hatchback 100% elettrica, che sta per fare il suo ingresso sul mercato europeo. L’azienda cinese, leader mondiale nella produzione di veicoli a energia nuova (NEV) e di batterie, ha sviluppato questo veicolo innovativo che combina un design distintivo e giocoso con una serie di caratteristiche all’avanguardia nel settore.

Il design del BYD Dolphin è sorprendente sotto ogni punto di vista, con una silhouette che richiama le linee fluide e aggraziate di un delfino che si tuffa nell’acqua. Questa vettura emana un senso di agilità e divertimento, che si unisce a un’accogliente sensazione di comfort.

La BYD Dolphin è stata progettata per offrire ampio spazio e comfort a bordo. Con una lunghezza di 4.290 mm e una larghezza di 1.770 mm (specchietti retrovisori inclusi), questa hatchback è stata ottimizzata per garantire spazio sufficiente per i passeggeri. Il passo lungo di 2.700 mm consente di godere di un comfort ottimale durante il viaggio. L’altezza della vettura è di 1.570 mm.

L’abitacolo della BYD Dolphin può ospitare comodamente cinque passeggeri, con sedili sportivi dal design ergonomico realizzati in pelle vegana. I sedili anteriori sono regolabili elettricamente in sei posizioni (per il conducente) e in quattro posizioni (per il passeggero anteriore) e offrono anche la funzione di riscaldamento. Grazie alla piattaforma e-Platform 3.0 di BYD, i sedili posteriori offrono ampio spazio per le gambe dei passeggeri. La forma e l’inclinazione dei sedili anteriori sono state ottimizzate per offrire un maggiore comfort e supporto laterale, adattandosi perfettamente alle curve del corpo.

La Dolphin è dotata di una batteria Blade Battery BYD al litio-ferro-fosfato da 60,4 kWh e sarà disponibile anche con una batteria da 44,9 kWh a partire dal primo trimestre del 2024.

La Blade Battery di BYD lavora in sinergia con l’expertise di BYD nella tecnologia dei motori elettrici. La BYD Dolphin, come la BYD ATTO 3, è costruita sulla piattaforma intelligente e-Platform 3.0 di BYD, che garantisce la massima efficienza del sistema e l’integrazione intelligente del veicolo. L’innovativo gruppo propulsore elettrico 8-in-1 di BYD integra l’unità di controllo del veicolo, il sistema di gestione della batteria, l’unità di distribuzione dell’energia, il motore di trazione, il controller del motore, la trasmissione, il convertitore DC-DC e il caricabatterie di bordo. Questa integrazione completa garantisce un’efficienza del sistema dell’89% e offre prestazioni ottimali e un’esperienza di guida superiore.

Grazie alla potente batteria Blade da 60,4 kWh e al motore sincrono a magneti permanenti, la BYD Dolphin può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 7 secondi. Con una coppia di 310 Nm e un potente motore da 150 kW/204 CV, la Dolphin offre una spinta costante che le permette di raggiungere una velocità massima di 160 km/h. Sono disponibili quattro modalità di guida: Sport, Normal, Economy e Snow per adattarsi alle diverse condizioni e preferenze di guida.

La BYD Dolphin, equipaggiata con la batteria da 60,4 kWh, offre un’autonomia elettrica combinata WLTP rassicurante di 427 km. La vettura può essere ricaricata con una potenza di 11 kW in corrente alternata trifase. La Dolphin si distingue anche per le eccellenti prestazioni di ricarica. Con un caricabatterie in corrente continua da 100 kW, è possibile ricaricare la batteria dal 30% all’80% in soli 29 minuti. Inoltre, la BYD Dolphin è dotata di tecnologia VtoL (Vehicle to Load), che consente alla batteria del veicolo di caricare facilmente dispositivi esterni. La versione con batteria LFP Blade da 44,9 kWh offre un’autonomia stimata (WLTP) di 340 km per la versione Active e 310 km per la versione Boost.

La BYD Dolphin è equipaggiata di serie con numerose funzioni avanzate di sicurezza e assistenza alla guida. Tutti i modelli sono dotati di avviso di collisione anteriore, frenata autonoma di emergenza, avviso di collisione posteriore, avviso di traffico trasversale posteriore con frenata automatica, prevenzione del superamento della linea di carreggiata e assistenza al mantenimento della corsia. L’Adaptive Cruise Control e l’Intelligent Cruise Control aumentano ulteriormente il piacere di guida. Una telecamera panoramica offre al conducente una visione a 360 gradi per manovre in totale sicurezza. Inoltre, la BYD Dolphin dispone di un sistema di rilevamento dei punti ciechi, di controllo elettronico della stabilità, di controllo della trazione, di controllo della velocità in discesa e di riconoscimento dei segnali stradali con controllo intelligente dei limiti di velocità, che offrono ulteriori aiuti alla guida.

La BYD Dolphin sarà disponibile in quattro livelli di allestimento: Active, Boost, Comfort e Design. Questa vettura sarà commercializzata sia con guida a sinistra che a destra, rendendola adatta a diverse destinazioni di mercato. Le vendite inizieranno immediatamente in tutti i mercati, con le prime consegne previste a partire dal quarto trimestre del 2023.