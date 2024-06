BYD e CA Auto Bank: insieme per soluzioni di finanziamento personalizzate in Italia e Spagna

BYD, leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia, ha selezionato CA Auto Bank, parte del gruppo Crédit Agricole Personal Finance & Mobility e attore di spicco nel settore della mobilità sostenibile, come nuovo partner finanziario per Italia e Spagna. Una collaborazione che consentirà a CA Auto Bank di offrire soluzioni di finanziamento personalizzate sia ai clienti finali che alla rete di concessionari BYD.

La partnership comprende tutti i modelli della gamma BYD disponibili in Italia e Spagna, come il dinamico SUV di segmento C BYD ATTO 3, BYD HAN, la compatta BYD Dolphin e la berlina premium BYD Seal. CA Auto Bank metterà a disposizione piani di finanziamento tradizionali, innovativi e flessibili. Inoltre, grazie all’approccio digitale e multicanale di CA Auto Bank, i clienti BYD potranno godere di un’esperienza d’acquisto semplice e rapida.

Anche Drivalia, la società di noleggio e mobilità del Gruppo CA Auto Bank, sarà coinvolta in questa partnership: i modelli della gamma BYD saranno presto disponibili nel servizio CarCloud, il primo servizio di noleggio auto in abbonamento mensile in Italia, che conta già oltre 40.000 utenti tra privati, liberi professionisti e aziende.