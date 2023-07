BYD: oltre 1,25 milioni di auto a nuova energia (NEV) vendute nel primo semestre del 2023

BYD, il colosso mondiale della produzione di veicoli a energia pulita (NEV), rafforza la sua posizione globale con l’annuncio dei dati di vendita più recenti. Il mese di giugno ha segnato un record per le vendite di auto elettriche BYD, che hanno superato per la prima volta le 250.000 unità. Nel complesso, nel primo semestre del 2023, sono state vendute ben 1,25 milioni di auto elettriche BYD, registrando una crescita annuale sostanziale del 96%. Questi risultati consolidano ulteriormente il ruolo di BYD come marchio di punta per le vendite globali di veicoli a nuova energia.

L’innovazione nella tecnologia dei veicoli elettrici ha svolto un ruolo fondamentale in questi risultati di vendita straordinari. BYD ha introdotto una vasta gamma di auto elettriche nei mercati emergenti, stimolando la domanda a livello globale e ottenendo una rapida crescita delle vendite su vari continenti.

La strategia di espansione di BYD in Europa ha avuto un impatto significativo sulle sue ambizioni automobilistiche globali. Un aspetto cruciale è stata la creazione di partnership strategiche con attori chiave del settore, che hanno garantito un supporto di vendita e post-vendita localizzato per i consumatori.

Una serie di lanci di prodotti in Europa nel corso dei primi sei mesi del 2023 ha contribuito ad alimentare la domanda di auto BYD. A metà marzo, la BYD ATTO 3 ha fatto il suo debutto nel Regno Unito, seguita a breve distanza dai lanci delle BYD HAN, TANG e ATTO 3 in Spagna alla fine del mese. Nel mese di maggio, le BYD DOLPHIN e SEAL sono state presentate al Salone Internazionale dell’Automobile di Barcellona 2023, dove BYD ha svelato il suo concept Ocean Design ispirato al mondo marino ai consumatori europei. Gli eventi di lancio sono proseguiti in maggio e giugno, con la presentazione dei modelli chiave in Portogallo, Francia, Italia e Islanda, aumentando ulteriormente la visibilità dei prodotti BYD sui mercati europei.

BYD farà il suo atteso debutto all’IAA Mobility di Monaco, in Germania, nel settembre 2023. Durante l’evento, presenterà la sua ultima linea di prodotti e la sua tecnologia sostenibile, mirando a favorire l’adozione dei veicoli passeggeri a energia pulita in Europa.

Con l’obiettivo di offrire ai consumatori europei un’ampia gamma di veicoli elettrici, il Marchio propone scelte stimolanti, combinando il valore dei propri prodotti con esperienze di guida all’avanguardia e un elevato livello di assistenza clienti a livello locale.

La missione di BYD è quella di influenzare il cambiamento attraverso l’innovazione sostenibile, creando un ecosistema completo di energia pulita che riduca la dipendenza mondiale dai combustibili fossili. Il loro impegno include anche l’obiettivo ambizioso di abbassare la temperatura media terrestre di 1°C.