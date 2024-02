BYD presenta a Ginevra nuovi modelli e una tecnologia ibrida leader a livello mondiale

BYD, rinomato leader globale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV) e batterie, ha scelto il palcoscenico del Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra 2024 per svelare in anteprima europea una vasta gamma di modelli, sub-brand e tecnologie innovative legate alle NEV. Una pietra miliare è rappresentata dal debutto europeo del BYD SEAL U DM-i, che introduce la rivoluzionaria tecnologia BYD Super DM (Dual Mode), segnando un passo avanti significativo nella tecnologia PHEV intelligente in Europa. La rinnovata versione del potente SUV full electric AWD a 7 posti, BYD TANG, sarà esibita in tutto il suo splendore, evidenziando un design completamente rinnovato e ristilizzato. Inoltre, BYD stupirà la platea di Ginevra presentando due nuovi e innovativi sub-brand, YANGWANG e DENZA, sottolineando così la sua eccellenza tecnologica e la diversificata gamma di marchi di fascia alta.

BYD ha introdotto sei modelli completamente elettrici dal suo debutto in Europa: BYD ATTO 3 (C-SUV), BYD HAN (berlina di segmento E), BYD TANG (E-SUV), BYD DOLPHIN (utilitaria di segmento C), BYD SEAL (berlina di segmento D) e BYD SEAL U (D-SUV). Dopo il lancio della versione 100% elettrico, BYD SEAL U sarà presentato a Ginevra nella nuova variante ibrida plug-in, il BYD SEAL U DM-i che utilizza la tecnologia all’avanguardia Super DM (Dual Mode). Questo modello rappresenta una soluzione efficiente, pratica ed ecologica per le esigenze di mobilità quotidiana e per i lunghi viaggi senza ansia da autonomia. BYD SEAL U DM-i sarà lanciato nei Paesi europei dove l’infrastruttura di ricarica elettrica non è ancora matura o dove i clienti richiedono un veicolo che offra tutti i vantaggi della guida elettrica senza sacrificare l’autonomia.

A Ginevra sarà presentato anche il SUV 100% elettrico BYD TANG completamente rinnovato con 7 posti e trazione integrale,. L’intelligente E-SUV pensato per la famiglia offre praticità e comfort per viaggi ecologici con una ricarica rapida, un’autonomia estesa fino a 530 chilometri (WLTP combinato) e prestazioni potenti. Prima del lancio europeo, il nuovo BYD TANG è stato premiato con il punteggio massimo di 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP, a conferma dell’impegno di BYD per la sicurezza e la sostenibilità.

Al Salone dell’Auto di Ginevra del 2024, BYD mostrerà anche un’anteprima europea della tecnologia YANGWANG. YANGWANG è il sub-brand di lusso di BYD e rappresenta l’apice dell’innovazione nella tecnologia dei veicoli a nuova energia. BYD offrirà un assaggio delle eccezionali capacità della tecnologia YANGWANG durante una sensazionale anteprima al Salone dell’Auto di Ginevra.

Al centro della scena ci sarà lo YANGWANG U8. Lo YANGWANG U8 è alimentato da due tecnologie all’avanguardia: la piattaforma e⁴ e il sistema di controllo idraulico intelligente della carrozzeria DiSus-P. La piattaforma e⁴ di BYD è la prima piattaforma tecnologica a quattro motori indipendenti prodotta in serie al mondo, progettata per offrire sicurezza e prestazioni di prim’ordine. Rispetto ai veicoli ai tradizionali sistemi di propulsione, la piattaforma e⁴ permette di controllare con precisione la dinamica di tutte e quattro le ruote attraverso la gestione vettoriale indipendente dei quattro motori, fornendo estrema rapidità d’esecuzione, precisione e una straordinaria capacità di controllo. La gestione indipendente della coppia sulle quattro ruote da parte dei quattro motori consente a YANGWANG U8 di utilizzare lo sterzo differenziale: far girare le ruote di destra e di sinistra in direzioni opposte, permettendo così la rotazione a 360 gradi sul posto. Il BYD DiSus Intelligent Body Control System è un’altra innovazione proprietaria, che migliora l’agilità e la compatibilità del veicolo in vari scenari di guida. Riduce il rischio di ribaltamento, minimizza lo spostamento degli occupanti durante le curve, le accelerazioni e le frenate ad alta velocità e protegge il veicolo da danni in condizioni stradali difficili.

Fondata nel 2010, DENZA, la joint venture tra BYD e Mercedes-Benz, è emersa come un marchio premium dedicato a fornire prodotti automobilistici di alto livello e servizi eccezionali. Dopo il debutto di DENZA con il monovolume D9 a 7 posti (2+2+3) allo IAA Mobility 2023, BYD presenta a Ginevra la DENZA D9 in anteprima europea. Con una moltitudine di innovazioni in termini di comfort, sicurezza e prestazioni, la DENZA D9 è stata meticolosamente realizzata per offrire ai consumatori più esigenti un’esperienza di guida lussuosa, intelligente e personalizzata. A soli sei mesi dal lancio sul mercato cinese, la DENZA D9 si è affermata come il monovolume più venduto. DENZA è pronta a stupire Ginevra anche con la N7, un crossover di medie dimensioni full electric, elegante e sportivo.