BYD presenta il sub-brand premium Yangwang e la Piattaforma e4

BYD, azienda leader mondiale nella produzione di veicoli a nuova energia (NEV), ha ufficialmente presentato il suo sub-brand premium Yangwang, insieme alla sua tecnologia di base chiamata Piattaforma e4. In occasione del lancio, sono stati presentati il SUV off-road Yangwang U8 e la supercar completamente elettrica Yangwang U9, entrambi con un prezzo di circa 1 milione di RMB (circa 130mila euro). Tutti i futuri modelli del marchio Yangwang saranno basati sulla Piattaforma e4.

La Piattaforma e4 è la prima piattaforma tecnologica a quattro motori indipendenti prodotta in serie in Cina, progettata per garantire la massima sicurezza ai clienti. Grazie al controllo indipendente dei quattro motori, la Piattaforma e4 è in grado di regolare con precisione la dinamica delle quattro ruote, garantendo una maggiore sicurezza rispetto ai veicoli convenzionali.

Il prototipo di questa tecnologia è apparso nella concept car ET lanciata da BYD vent’anni fa, ispirata alla postura di un ghepardo in corsa. Dopo vent’anni di ricerca e sviluppo, questa tecnologia viene finalmente prodotta in serie grazie ai progressi in tre ambiti fondamentali (motori elettrici, batterie e elettronica di controllo), aprendo nuove e innovative possibilità di guida.

La Piattaforma e4 è considerata una tecnologia dirompente in quanto fornisce un nuovo approccio all’architettura del veicolo garantendo maggiore sicurezza. A differenza dei veicoli a combustione interna tradizionali, che hanno limitate capacità di controllo della stabilità in termini di velocità e precisione di esecuzione, la Piattaforma e4 è in grado di regolare in modo indipendente la dinamica delle ruote in pochi millisecondi grazie al sistema di trazione elettrica più perspicace, migliorando il controllo del veicolo.

La Piattaforma e4 può garantire una maggiore sicurezza grazie alla sua capacità di controllare il movimento del veicolo attraverso la regolazione in tempo reale della coppia sulle singole ruote. Ad esempio, in caso di rottura di uno pneumatico, la centralina è in grado di gestire con precisione l’erogazione della coppia alle altre tre ruote, aiutando il veicolo a fermarsi in modo più stabile e sicuro e riducendo il rischio di incidenti secondari.

Oltre alla sicurezza, la Piattaforma e4 offre anche prestazioni ed esperienze di guida all’avanguardia. Grazie alla capacità di erogare coppia positiva e negativa indipendentemente sulle singole ruote, anche se lo sterzo e i freni non funzionano, la Piattaforma e4 consente al SUV full-size U8 di frenare da 100 km/h a zero in meno di 40 metri e di fare un’inversione di marcia in meno di 12 metri di diametro, come un’utilitaria.

Durante l’evento di lancio, sono stati presentati due nuovi modelli della marca Yangwang: il Yangwang U8 e il Yangwang U9. Entrambi i veicoli sono basati sulla Piattaforma e4 e offrono prestazioni elevate anche in condizioni estreme.

Yangwang U8, è un SUV fuoristrada ad alta energia, progettato per affrontare avventure off-road estreme. Il veicolo ha un prezzo di circa 1 milione di RMB e si posiziona nel mercato dei SUV off-road di nuova generazione. Con una lunghezza di oltre 5 metri e una larghezza di 2 metri, l’U8 presenta un design futuristico ed hardcore, che combina stile e funzionalità.

Grazie alla Piattaforma e4, l’U8 offre prestazioni eccezionali, sicurezza e affidabilità, rendendolo adatto a situazioni di emergenza anche in condizioni stradali complesse.

Yangwang U9, è invece una supercar completamente elettrica ad alte prestazioni, offerta ad un prezzo simile all’U8. Sviluppata sulla Piattaforma e4, la Yangwang U9 può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 2 secondi. La carrozzeria della U9 è stata progettata per offrire il massimo comfort in città e le migliori prestazioni in pista, superando gli standard di sicurezza più severi.