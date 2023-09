BYD: prodotto il 500.000º esemplare di DOLPHIN

Il 22 settembre, BYD, azienda leader a livello globale nella fabbricazione di veicoli a energia sostenibile, ha celebrato la realizzazione del 500.000° BYD DOLPHIN. Da quando ha debuttato nell’agosto 2021, il BYD DOLPHIN ha mantenuto il suo status di utilitaria A0 più venduta in Cina per ben 19 mesi consecutivi.

Il BYD DOLPHIN continua a esercitare un’influenza positiva a livello mondiale, ponendo l’attenzione sull’offerta di mobilità ecologica di alto livello per clienti provenienti da ogni angolo del pianeta. Il suo ingresso sul mercato brasiliano, nel giugno 2023, ha visto la vendita di oltre 4.000 unità in soli due mesi, stabilendo un nuovo record di vendite per veicoli elettrici (EV) in Brasile e posizionandosi al vertice delle classifiche di vendita a agosto. Nel frattempo, in Tailandia, il BYD DOLPHIN ha conquistato la quinta posizione nelle vendite di veicoli elettrici nel suo primo mese di commercializzazione, con ben 481 unità vendute. Nel Regno Unito, ha recentemente concluso con successo il suo primo evento di test drive, riscuotendo un ampio consenso da parte dei media.

Va sottolineato che il BYD DOLPHIN è stato il veicolo elettrico più venduto in Brasile nel mese di agosto.

Il BYD DOLPHIN è il primo modello costruito sulla piattaforma e-Platform 3.0, concepita appositamente per veicoli completamente elettrici. Questo modello si distingue per la sua attenzione all’aerodinamica, alla rigidità strutturale e allo spazio a disposizione degli occupanti. Grazie a un avanzato gruppo motopropulsore elettrico 8-in-1 altamente integrato, il veicolo offre significativi miglioramenti sia in termini di sicurezza che di autonomia. Inoltre, la batteria Blade estremamente sicura di BYD è perfettamente integrata all’interno della piattaforma e-Platform 3.0, garantendo un’esperienza di guida sicura e conveniente per gli utenti.

La piattaforma e-Platform 3.0 contribuisce in modo significativo a potenziare le prestazioni e la sicurezza del BYD DOLPHIN.

Il design del BYD DOLPHIN è fortemente ispirato all’estetica degli oceani, combinando elementi sinuosi che richiamano le onde con linee robuste e carismatiche, creando un’immagine complessiva dinamica ed entusiasmante. Gli interni del DOLPHIN riflettono la sua filosofia eco-compatibile, con l’impiego di pelle vegana sostenibile per rivestire i sedili sportivi integrati, offrendo sia il massimo comfort per i lunghi viaggi che un eccezionale sostegno laterale, il tutto con un’estetica che richiama il mare.

Nel contesto europeo, BYD DOLPHIN continua a dimostrarsi all’avanguardia. In quanto leader nel settore dell’energia pulita, BYD ha con orgoglio prodotto oltre 5,1 milioni di vetture a basso consumo energetico in tutto il mondo. La presenza in 400 città, in 70 Paesi e regioni di sei continenti, sottolinea l’impegno di BYD nel 2022 nel cessare la produzione di veicoli a combustione interna (ICE) per concentrarsi completamente su veicoli elettrici (BEV) e ibridi plug-in (PHEV). Con la visione di “Raffreddare la Terra di 1°C”, BYD continua a sfruttare l’innovazione tecnologica per creare un mondo migliore, guidando la mobilità sostenibile verso un futuro più luminoso.