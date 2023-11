BYD: raggiunto il traguardo di 6 milioni di veicoli a nuova energia

BYD, azienda leader a livello globale nella produzione di veicoli a energia sostenibile e batterie, ha raggiunto un epocale traguardo con la produzione del suo 6 milionesimo veicolo a energia sostenibile presso lo stabilimento di Zhengzhou. Questo significativo evento, che ha segnato un nuovo record, sottolinea l’impegno costante di BYD nel promuovere progressi innovativi nel settore dei veicoli elettrici.

Dopo aver superato la soglia dei cinque milioni di veicoli a energia sostenibile, BYD ha impiegato solamente tre mesi per aggiungere il sesto milione alla sua produzione, continuando a stabilire nuovi standard nella produzione e nelle vendite. La produzione del sesto milione di veicolo a energia sostenibile, un SUV ibrido robusto appartenente al sub-brand professionale FANGCHENGBAO di BYD chiamato BAO 5, è stata celebrata con una cerimonia coinvolgente i dipendenti dello stabilimento.

I vari marchi di BYD, tra cui le rinomate serie Dynasty e Ocean, FANGCHENGBAO, Denza e Yangwang, continuano a consolidare la loro presenza sui mercati internazionali. Nel mese di ottobre, BYD ha registrato un record mensile di vendite, superando la cifra di 300.000 veicoli a energia sostenibile. L’impegno costante dell’azienda verso l’innovazione tecnologica e la diversificazione della gamma di prodotti hanno consentito a BYD di creare un valore significativo nel mercato futuro, rispondendo alle diverse esigenze dei consumatori.

Dal 2010, BYD ha esteso attivamente la sua presenza a livello globale, introducendo autobus e taxi a energia sostenibile per contribuire all’elettrificazione del trasporto pubblico. Grazie a un decennio di impegno continuo, le soluzioni BYD per il trasporto pubblico elettrico sono ora operative in oltre 400 città in oltre 70 Paesi.

Per ampliare ulteriormente la sua presenza a livello globale, BYD ha adottato una strategia duale: l’esportazione e la produzione locale per accelerare la diffusione globale dei veicoli passeggeri a energia sostenibile. Attualmente, BYD è presente in 58 Paesi e regioni del mondo, superando le 200.000 unità di veicoli passeggeri vendute, con risultati significativi nei mercati dei veicoli a energia sostenibile in Paesi come Tailandia, Brasile e molti altri.

BYD è sempre stata all’avanguardia dal punto di vista tecnologico, introducendo innovazioni quali la batteria Blade, il sistema super ibrido DM-i, la piattaforma e-Platform 3.0, la tecnologia Cell to Body (CTB), la piattaforma e4, il sistema di controllo intelligente della carrozzeria BYD DiSus e il sistema super ibrido Dual Mode Off-road (DMO), stabilendo così nuovi standard nel settore. In futuro, BYD manterrà il suo impegno per l’innovazione e l’ecocompatibilità, offrendo esperienze di mobilità avanzate a un numero sempre crescente di clienti in tutto il mondo e contribuendo a mitigare l’aumento della temperatura globale di 1°C.