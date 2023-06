BYD sbarca in Italia con due modelli 100% elettrici

BYD, uno dei principali produttori mondiali di veicoli elettrificati, ha annunciato il suo ingresso nel mercato italiano con il lancio di due nuovi modelli completamente elettrici: ATTO 3 e HAN Con una lunga esperienza nel settore delle auto elettriche a livello globale, BYD è un marchio con una solida presenza in diversi paesi europei. Ora, la casa automobilistica cinese porta la sua innovazione e tecnologia nel mercato italiano, aprendo la strada a una mobilità sostenibile e a zero emissioni.

BYD è un’azienda unica nel suo genere, poiché progetta e produce internamente l’intero sistema di motori elettrici, batterie, trasmissioni e unità di controllo. Questo approccio integrato consente a BYD di offrire veicoli altamente efficienti e affidabili, garantendo la massima qualità e un’esperienza di guida eccezionale.

Uno dei modelli presentati da BYD per il mercato italiano è l’ATTO 3, un SUV compatto caratterizzato da un design dinamico e da prestazioni ottimali. Dotato di una batteria da 60,5 kWh, l’ATTO 3 offre un’autonomia fino a 565 km nel ciclo urbano e 420 km nel ciclo combinato. Il veicolo è alimentato da un motore da 150 kW/204 CV e 310 Nm di coppia, che consente un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 7,3 secondi. Grazie alla sua piattaforma intelligente e-Platform 3.0, che integra la batteria nel telaio, l’ATTO 3 offre una maggiore rigidità strutturale e sicurezza, oltre a una migliore aerodinamica e abitabilità.

Il secondo modello presentato da BYD è la HAN, una berlina di alta gamma che unisce comfort, prestazioni e una vasta gamma di caratteristiche di serie. Con una batteria che offre un’autonomia fino a 662 km nel ciclo urbano e 521 km nel ciclo combinato, la HAN è alimentata da due motori che sviluppano una potenza combinata di 380 kW/517 CV, consentendole di accelerare da 0 a 100 km/h in soli 3,9 secondi. Il design accattivante della HAN, con linee affusolate e una straordinaria efficienza aerodinamica, riflette l’impegno di BYD per unire stile e sostenibilità.

Per garantire un solido inizio sul mercato italiano, BYD ha stretto partnership con tre importanti network di vendita nel nord Italia: Autotorino, Barchetti e Intergea. Questi partner commerciali avranno punti vendita strategici a Milano, Brescia, Verona, Torino e Firenze, con ulteriori espansioni previste in altre città italiane. L’obiettivo di BYD è quello di offrire un’ampia copertura territoriale e un servizio di alta qualità ai clienti italiani.

In termini di prezzi, l’ATTO 3 parte da 41.990 euro per la versione Comfort e 43.490 euro per la versione top di gamma Design. La HAN, invece, ha un prezzo di partenza di 70.940 euro per le versioni Executive.